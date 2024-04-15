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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 18:53

Uzuuun bayram tatilini geride bırakıp işlerimizin, derslerimizin ve sorumluluklarımızın başına döndüğümüz haftanın başından herkese merhaba! Bayram tatilini oyun oynayarak geçirmeyi tercih edenler geçtiğimiz hafta en çok nelere rabet etmişler gelin birlikte bir göz atalım.

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1. Bayram harçlıklarımızı alıp internet kafeye CS 1.5 oynamaya gittiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz?

1. Bayram harçlıklarımızı alıp internet kafeye CS 1.5 oynamaya gittiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz?

Şimdi ne gidecek internet kafe, ne de CS 1.5'in esamesi okunmuyor ancak torun dedenin tahtında! Valve'ın yılların eskitemediği serisi CS'nin en güncel halkası Counter-Strike 2 haftalardır olduğu gibi liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

2. Helldivers 2 şovuna devam ediyor.

2. Helldivers 2 şovuna devam ediyor.

Kabul edelim, kimse Helldivers 2'nin böylesi bir başarı yakalayacağını tahmin etmiyordu. Geliştiricilerin ve Sony'nin dahi en iyimser tahminlerinin ötesine geçmeyi başaran Helldivers 2 düşmek bir yana dursun çıkışının üzerinden geçen 10. haftada konumunu iki sıra yukarı taşımayı başardı!

3. Favori futbol oyunumuzun da düşmeye hiç niyeti yok.

3. Favori futbol oyunumuzun da düşmeye hiç niyeti yok.

Her ne kadar hala çözülmeyen problemleri olsa da EA Sports FC 24'ün tahtına aday bir futbol oyunu da ufukta görünmüyor. 69,99 dolarlık göz korkutan fiyatına karşın EA Sports FC 24 Steam Türkiye'de ilk beş sıranın alıştığımız oyunları arasında. Bayram haftasında bir sıra gerilemiş olsa da oyunumuz üçüncülüğü kapmayı başardı.

4. Bayramda Tamriel bir başka!

4. Bayramda Tamriel bir başka!

Elbette The Elder Scrolls Online'dan bahsediyoruz. Bizleri oyun dünyasının köklü serilerinden The Elder Scrolls'un yarattığı evrene ışınlayan ve Tamriel'in dört köşesini arşınladığımız oyun geçtiğimiz hafta kısa süreliğine oynaması ücretsiz olmuştu. Bunun yanına bir de hatırı sayılır indirim eklenince sevilen MMORPG ilk beşi bu hafta da bırakmadı.

5. O nasıl bir yükseliş öyle!

5. O nasıl bir yükseliş öyle!

Bu satırları okuyan birine Call of Duty serisinin ününden bahsetmeye gerek dahi yok. Modern Warfare III, Modern Warfare II ve Warzone'u tek çatı altında toplayan Call of Duty'e yeni sezon yaradı. Oyun tam 27 sıra birden yükselerek müthiş bir başarıya imza attı.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Black Desert

  • Content Warning

  • Hearts of Iron IV

  • GTA V

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