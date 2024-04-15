Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Her ne kadar hala çözülmeyen problemleri olsa da EA Sports FC 24'ün tahtına aday bir futbol oyunu da ufukta görünmüyor. 69,99 dolarlık göz korkutan fiyatına karşın EA Sports FC 24 Steam Türkiye'de ilk beş sıranın alıştığımız oyunları arasında. Bayram haftasında bir sıra gerilemiş olsa da oyunumuz üçüncülüğü kapmayı başardı.