Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?
Uzuuun bayram tatilini geride bırakıp işlerimizin, derslerimizin ve sorumluluklarımızın başına döndüğümüz haftanın başından herkese merhaba! Bayram tatilini oyun oynayarak geçirmeyi tercih edenler geçtiğimiz hafta en çok nelere rabet etmişler gelin birlikte bir göz atalım.
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1. Bayram harçlıklarımızı alıp internet kafeye CS 1.5 oynamaya gittiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz?
2. Helldivers 2 şovuna devam ediyor.
3. Favori futbol oyunumuzun da düşmeye hiç niyeti yok.
4. Bayramda Tamriel bir başka!
5. O nasıl bir yükseliş öyle!
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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