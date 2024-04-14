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Ne Seneydi Be! BAFTA Oyun Ödülleri 2024'te Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu

Ne Seneydi Be! BAFTA Oyun Ödülleri 2024'te Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.04.2024 - 14:30

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. Hepimize 'ne seneydi be' dedirtmeyi başaran yılın ardından kategorilerde de büyük çekişme hakimdi.

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Oyun dünyasının en saygın ve köklü ödül törenlerinden olan BAFTA yılın en iyi oyunlarını seçti.

Oyun dünyasının en saygın ve köklü ödül törenlerinden olan BAFTA yılın en iyi oyunlarını seçti.

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından her yıl düzenlenen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip ödül töreni 2004 yılından beri farklı kategorilerde yılın oyunlarını ödüllendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende yılın en iyi oyunları da ödüllerine kavuştu. Törene ise şaşırtıcı olmayan şekilde Baldur's Gate 3 damgasını vurdu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende yılın en iyi oyunları da ödüllerine kavuştu. Törene ise şaşırtıcı olmayan şekilde Baldur's Gate 3 damgasını vurdu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak En İyi Oyun da dahil olmak üzere beş dalda ödüle uzanan Baldur's Gate 3 törenden en fazla ödülle ayrılan yapım oldu.

Sonucu şüphesiz en çok merak edilen En İyi Oyun kategorisinde ise adaylar şu şekildeydi:

Sonucu şüphesiz en çok merak edilen En İyi Oyun kategorisinde ise adaylar şu şekildeydi:

  • Baldur's Gate 3 👑

  • Alan Wake 2

  • Dave the Diver

  • The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

  • Marvel's Spider-Man 2

  • Super Mario Bros. Wonder

BAFTA 2024 Oyun Ödülleri'nde diğer kategorilerde kazananlar ise şu şekilde:

BAFTA 2024 Oyun Ödülleri'nde diğer kategorilerde kazananlar ise şu şekilde:

En İyi Çok Oyunculu Oyun

  • Baldur’s Gate 3

  • Call of Duty: Modern Warfare 3

  • Diablo 4

  • Forza Motorsport

  • Party Animals

  • Super Mario Bros Wonder 👑

En İyi Aile ve Sosyal Oyun

  • COCOON

  • Dave the Diver

  • Disney Illusion Island

  • Hi-Fi RUSH

  • Hogwarts Legacy

  • Super Mario Bros Wonder 👑

En İyi Ses Başarısı

  • Alan Wake 2 👑

  • Call of Duty: Modern Warfare 3

  • Hi-Fi RUSH

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Star Wars Jedi: Survivor

Gittikçe Gelişen En İyi Oyun

  • Cyberpunk 2077 👑

  • Final Fantasy 14: Online

  • Fortnite

  • Forza Horizon 5

  • Genshin Impact

  • No Man’s Sky

En İyi İngiliz Oyunu

  • Cassette Beasts

  • Dead Island 2

  • Disney Illusion Island

  • Football Manager 2024

  • Viewfinder 👑

  • Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

En İyi Oyun Tasarımı

  • COCOON

  • Dave the Diver 👑

  • DREDGE

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Viewfinder

Teknik Başarı Ödülü

  • Alan Wake 2

  • Final Fantasy 16

  • Horizon Call of the Mountain

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 👑

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Starfield

Sanatsal Başarı Ödülü

  • Alan Wake 2 👑

  • Baldur’s Gate 3

  • COCOON

  • Diablo 4

  • Final Fantasy 16

İlk Kez Çıkış Yapan En İyi Oyun

  • COCOON

  • Dave the Diver

  • DREDGE

  • Stray Gods: The Roleplaying Musical

  • Venba 👑

  • Viewfinder

  • Hi-Fi RUSH

En İyi Orijinal Mülkiyet

  • Chants of Sennaar

  • Dave the Diver

  • DREDGE

  • Hi-Fi Rush

  • Jusant

  • Viewfinder 👑

En İyi Yardımcı Oyuncu

  • Andrew Wincott (Raphael - Baldur's Gate 3) 👑

  • Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)

  • Ralph Ineson  (Cid Telamon - Final Fantasy 16)

  • Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)

  • Tony Todd (Venom - Marvel's Spider-Man 2)

  • Tracey Wiles (Jaheira - Baldur's Gate 3)

En İyi Başrol

  • Amelia Tyler (Anlatıcı - Baldur’s Gate 3)

  • Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)

  • Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2) 👑

  • Neil Newbon (Astarion - Baldur's Gate 3)

  • Samantha Béart  (Karlach - Baldur's Gate 3)

  • Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel's Spider-Man 2)

Oyuncuların Seçimi Ödülü

  • Baldur's Gate 3 👑

  • Cyberpunk 2077

  • Fortnite

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Lethal Company

  • Marvel's Spider-Man 2

Eğlencenin Ötesinde Oyun

  • Chants of Sennaar

  • Goodbye Volcano High

  • Tchia 👑

  • Terra Nil

  • Thirsty Suitors

  • Venba

En İyi Müzik

  • Alan Wake 2

  • Assassin’s Creed Mirage

  • Baldur’s Gate 3 👑

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Star Wars Jedi: Survivor

En İyi Hikaye

  • Alan Wake 2

  • Baldur’s Gate 3 👑

  • DREDGE

  • Final Fantasy 16

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

  • Star Wars Jedi: Survivor

En İyi Animasyon

  • Alan Wake 2

  • Hi-Fi RUSH 👑

  • Hogwarts Legacy

  • Marvel’s Spider-Man 2

  • Star Wars Jedi: Survivor

  • Super Mario Bros Wonder

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