Ne Seneydi Be! BAFTA Oyun Ödülleri 2024'te Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu
Ne Seneydi Be! BAFTA Oyun Ödülleri 2024'te Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu
Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. Hepimize 'ne seneydi be' dedirtmeyi başaran yılın ardından kategorilerde de büyük çekişme hakimdi.
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Oyun dünyasının en saygın ve köklü ödül törenlerinden olan BAFTA yılın en iyi oyunlarını seçti.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende yılın en iyi oyunları da ödüllerine kavuştu. Törene ise şaşırtıcı olmayan şekilde Baldur's Gate 3 damgasını vurdu.
Sonucu şüphesiz en çok merak edilen En İyi Oyun kategorisinde ise adaylar şu şekildeydi:
BAFTA 2024 Oyun Ödülleri'nde diğer kategorilerde kazananlar ise şu şekilde:
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