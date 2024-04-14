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Steam Fiyatı 770 Lirayı Aşan Fallout 76 Amazon Prime Gaming ile Xbox ve PC'de Bedava!

Steam Fiyatı 770 Lirayı Aşan Fallout 76 Amazon Prime Gaming ile Xbox ve PC'de Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
14.04.2024 - 10:49

Amazon'un şimdiden büyük beğeni toplayan yeni oyun uyarlaması dizisi Fallout'un dünyasına tam anlamıyla dahil olabilmemiz için Steam fiyatı 770 TL'yi aşan Fallout 76 Amazon Prime Gaming ile hem PC hem de Xbox kullanıcıları için ücretsiz!

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Bir süredir merakla beklediğimiz Fallout dizisi nihayet çıktı, çıkar çıkmaz da müthiş bir övgüyle karşılandı!

Bir süredir merakla beklediğimiz Fallout dizisi nihayet çıktı, çıkar çıkmaz da müthiş bir övgüyle karşılandı!

Amazon ve Bethesda işbirliğiyle ekrana gelen Fallout pek çok kişi tarafından şimdiden gelmiş geçmiş en iyi oyun uyarlaması işler arasında gösteriliyor. Dizinin Wasteland ve Fallout'un inşa edildiği evrenin köklerini çok iyi anladığı kesin.

Dizinin çıkışı şerefine Steam fiyatı 770 TL'yi aşan, serinin şimdilik son oyunu olan Fallout 76 da Prime Gaming ile bedava oldu!

Dizinin çıkışı şerefine Steam fiyatı 770 TL'yi aşan, serinin şimdilik son oyunu olan Fallout 76 da Prime Gaming ile bedava oldu!

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan Prime Gaming'in bu ay kullanıcılarına bedava sunduğu oyunlardan olan Fallout 76, 15 Mayıs tarihine kadar platform üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.

Fallout 76 hem PC, hem de Xbox kullanıcıları için ücretsiz.

Fallout 76 hem PC, hem de Xbox kullanıcıları için ücretsiz.

Serinin öteki oyunlarının aksine çok oyunculu bir deneyim vadeden Fallout 76 bu süre zarfında PC'nin yanında Xbox kullanıcıları için de tamamen ücretsiz oldu.

Amazon Prime üyesi değilseniz oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz.

Amazon Prime üyesi değilseniz oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz.

Dizinin çıkışı şerefine her yeri Fallout renklerine boyamaya yemin etmiş Bethesda ayrıca ücretsiz deneme etkinlikleri de düzenliyor. Amazon Prime'a üye değilseniz veya bir aylık ücretsiz deneme sürenizin sonuna geldiyseniz Steam'de Fallout 76'yı ücretsiz deneyebilir, severseniz yüzde 80'lik dev indirimle sahip olabilirsiniz.

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