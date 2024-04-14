Steam Fiyatı 770 Lirayı Aşan Fallout 76 Amazon Prime Gaming ile Xbox ve PC'de Bedava!
Steam Fiyatı 770 Lirayı Aşan Fallout 76 Amazon Prime Gaming ile Xbox ve PC'de Bedava!
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Bir süredir merakla beklediğimiz Fallout dizisi nihayet çıktı, çıkar çıkmaz da müthiş bir övgüyle karşılandı!
Dizinin çıkışı şerefine Steam fiyatı 770 TL'yi aşan, serinin şimdilik son oyunu olan Fallout 76 da Prime Gaming ile bedava oldu!
Fallout 76 hem PC, hem de Xbox kullanıcıları için ücretsiz.
Amazon Prime üyesi değilseniz oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz.
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