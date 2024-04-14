PlayStation'da Mart Böyle Geçti: İşte Mart Ayında En Çok İndirilen PlayStation Store Oyunları
PlayStation'da Mart Böyle Geçti: İşte Mart Ayında En Çok İndirilen PlayStation Store Oyunları
Her ay yenilenen istatistikleri ile karşımıza çıkan PlayStation Store'un Mart ayı tablosu da oldukça ilgi çekici görünüyor. Listenin ilk sırasında ise oyun dünyasına damga vuran Helldivers 2 yer alıyor.
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PlayStation Store Mart ayı tablosu açıklandı;
Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde çıkmıştı.
Zirvede Helldivers 2 var, onu ise spor oyunları takip ediyor.
PlayStation 4 oyunları ise çok daha farklı.
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