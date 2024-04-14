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PlayStation'da Mart Böyle Geçti: İşte Mart Ayında En Çok İndirilen PlayStation Store Oyunları

PlayStation'da Mart Böyle Geçti: İşte Mart Ayında En Çok İndirilen PlayStation Store Oyunları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 10:02

Her ay yenilenen istatistikleri ile karşımıza çıkan PlayStation Store'un Mart ayı tablosu da oldukça ilgi çekici görünüyor. Listenin ilk sırasında ise oyun dünyasına damga vuran Helldivers 2 yer alıyor.

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PlayStation Store Mart ayı tablosu açıklandı;

PlayStation Store Mart ayı tablosu açıklandı;

Her ay başında yayınlanan PlayStation Store en çok satanlar listesi Mart ayı için de yayınlanmış durumda. Hem Amerika-Kanada hem de Avrupa listesinde zirvenin değişmeyen ismi ise Helldivers 2 oldu.

Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde çıkmıştı.

Helldivers 2, 8 Şubat tarihinde çıkmıştı.

Oyun dünyasına büyük damga vuran Helldivers 2 listelerde zirvede kalmaya devam ediyor. Steam listelerinden sonra PlayStation Store içerisinde de Mart ayının en çok indirilen oyunu olmayı başardı kendisi.

Zirvede Helldivers 2 var, onu ise spor oyunları takip ediyor.

Zirvede Helldivers 2 var, onu ise spor oyunları takip ediyor.

Listenin geri kalan kısmına baktığımızda MLB The Show 24'ün Amerika-Kanada kısmında, EA SPORTS FC 24'ün ise Avrupa tarafında ikinciliği göğüslediğini görebiliyoruz. Son dönemlerin bir diğer popüler oyunu olan Dragon’s Dogma 2 ise her iki listede de üçüncü sırada boy gösteriyor.

PlayStation 4 oyunları ise çok daha farklı.

PlayStation 4 oyunları ise çok daha farklı.

PlayStation 4 için en çok indirilen oyunlar arasında ise Minecraft ve EA SPORTS FC 24 ipi göğüslerken, onları ise Red Dead Redemption 2 ve Batman: Arkham Knight gibi yapımlar takip ediyor.

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