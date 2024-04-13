Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Bir Oyuncu Dragon's Dogma 2'yi Silah Kullanmadan 95 Dakikada Bitirdi!

Bir Oyuncu Dragon's Dogma 2'yi Silah Kullanmadan 95 Dakikada Bitirdi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 19:47

Geçen ay çıkan Dragon's Dogma 2'den ilk speedrun denemeleri gelmeye başladı. Bir kullanıcı ise speedrun sırasında herhangi bir silah kullanmadan oyunu tamamlamayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm oyunu sadece yumruk kullanarak bitirdi.

Durian'ın speedrun'ını özel yapan şey ise silah kullanmaması.

Durian'ın speedrun'ını özel yapan şey ise silah kullanmaması.

Durian speedrun tablosunda zirvede yer almıyor. Onun bu speedrun denemesini özel kılan şey ise herhangi bir silah ve zırh kullanmaması. Bunun yanında hiçbir silah ve ekipman olmadan oyunu ölmeden bitirmeyi de başarıyor.

Dragon's Dogma 2 speedrun denemeleri yavaş yavaş başladı.

Dragon's Dogma 2 speedrun denemeleri yavaş yavaş başladı.

Speedrun sitesinde oyunu speedrun formatında tamamlayan sadece 4 kişi bulunuyor. Oyunun yeni çıkması ve keşfedilecek çok şeyin olması, speedrun yapacak oyuncuları biraz geciktiriyor. Birkaç ay sonra yeni rekorlar ve birbirinden farklı denemeler görmemiz kaçınılmaz.

Dünya rekoru ise şimdilik başka bir kullanıcının elinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın