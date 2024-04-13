Bir Oyuncu Dragon's Dogma 2'yi Silah Kullanmadan 95 Dakikada Bitirdi!
Bir Oyuncu Dragon's Dogma 2'yi Silah Kullanmadan 95 Dakikada Bitirdi!
Geçen ay çıkan Dragon's Dogma 2'den ilk speedrun denemeleri gelmeye başladı. Bir kullanıcı ise speedrun sırasında herhangi bir silah kullanmadan oyunu tamamlamayı başardı.
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Tüm oyunu sadece yumruk kullanarak bitirdi.
Durian'ın speedrun'ını özel yapan şey ise silah kullanmaması.
Dragon's Dogma 2 speedrun denemeleri yavaş yavaş başladı.
Dünya rekoru ise şimdilik başka bir kullanıcının elinde bulunuyor.
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