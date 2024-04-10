"Bayram Tatilinde Ne İzlesek" Diye Düşünen Oyuncuların İmdadına Yetişecek 10 Dizi
"Bayram Tatilinde Ne İzlesek" Diye Düşünen Oyuncuların İmdadına Yetişecek 10 Dizi
9 günlük bayram tatilinde gezdik tozduk, biraz da oyun oynadık desek bile geriye kalan vakitte ne yapacağını düşünen oyuncuların imdadına ilhamlarını video oyunlarından alan bu diziler yetişecek!
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1. Vox Machina Efsanesi
2. Delicious in Dungeon
3. Castlevania: Nocturne
4. Pokémon Konsiyerj
5. Scott Pilgrim'in Değerli ve Basit Hayatı
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6. Hi Score Girl
7. The Cuphead Show
8. The Last of Us
9. Cyberpunk: Edgerunners
10. DOTA: Dragon’s Blood
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