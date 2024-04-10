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"Bayram Tatilinde Ne İzlesek" Diye Düşünen Oyuncuların İmdadına Yetişecek 10 Dizi

"Bayram Tatilinde Ne İzlesek" Diye Düşünen Oyuncuların İmdadına Yetişecek 10 Dizi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
10.04.2024 - 12:02

9 günlük bayram tatilinde gezdik tozduk, biraz da oyun oynadık desek bile geriye kalan vakitte ne yapacağını düşünen oyuncuların imdadına ilhamlarını video oyunlarından alan bu diziler yetişecek!

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1. Vox Machina Efsanesi

2. Delicious in Dungeon

3. Castlevania: Nocturne

4. Pokémon Konsiyerj

5. Scott Pilgrim'in Değerli ve Basit Hayatı

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6. Hi Score Girl

7. The Cuphead Show

8. The Last of Us

9. Cyberpunk: Edgerunners

10. DOTA: Dragon’s Blood

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