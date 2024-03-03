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Oyun Oynamak İçin Kendine Adeta Kokpit Yapan Oyuncunun Sistemi Pilotları Bile Kıskandıracak

Oyun Oynamak İçin Kendine Adeta Kokpit Yapan Oyuncunun Sistemi Pilotları Bile Kıskandıracak

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 14:30

Oyun teknolojileri alıp başını gitmişken bazı oyuncular gerçeğe en yakın deneyimi yaşamak için sınırları daha da zorlamaktan geri durmuyorlar. Bir oyuncu da Microsoft Flight Simulator oynamak için kurduğu sistemle aklımızı aldı desek yeridir.

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2020 yılında çıkan Microsoft Flight Simulator tüm dünyayı gerçek haliyle ayaklarımızın altına seriyordu.

2020 yılında çıkan Microsoft Flight Simulator tüm dünyayı gerçek haliyle ayaklarımızın altına seriyordu.

En detaylı uçuş simülasyonlarından olan ve 2020 yılında çıkan Microsoft Flight Simulator köklü serinin son oyunu. Geniş araç seçeneğinin yanında oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri de neredeyse tüm dünya şehirlerinin bire bir modellenmiş olması.

Bir oyuncu ise Microsoft Flight Simulator ve diğer simülasyon oyunları için kurduğu sistemle bu deneyimi gerçeğe en yakın şekilde yaşıyor.

Bir oyuncu ise Microsoft Flight Simulator ve diğer simülasyon oyunları için kurduğu sistemle bu deneyimi gerçeğe en yakın şekilde yaşıyor.

Sosyal medyada 'TheFlightDoc' adıyla paylaşımlar yapan oyuncu gerçek bir uçak kokpitini aratmayacak araçlara ve hareketli bir koltukla kurduğu sistemle kanat olmadan uçmak deyimini yaşıyor desek yeridir.

İyisi mi neden bahsettiğimizi size şöyle gösterelim. 👇

Kendisi sadece uçmakla kalmıyor aynı zamanda pistlerde de rüzgar gibi esiyor.

Kendisi sadece uçmakla kalmıyor aynı zamanda pistlerde de rüzgar gibi esiyor.

Zira kurduğu sistem yalnızca Microsoft Flight Simulator için değil, farklı simülasyon oyunlarını da destekliyor.

Kıskandıran sistemin nereden nereye geldiği ve farklı oyunlardaki performansı ise şöyle. 👇

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