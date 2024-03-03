Oyun Oynamak İçin Kendine Adeta Kokpit Yapan Oyuncunun Sistemi Pilotları Bile Kıskandıracak
Oyun Oynamak İçin Kendine Adeta Kokpit Yapan Oyuncunun Sistemi Pilotları Bile Kıskandıracak
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2020 yılında çıkan Microsoft Flight Simulator tüm dünyayı gerçek haliyle ayaklarımızın altına seriyordu.
Bir oyuncu ise Microsoft Flight Simulator ve diğer simülasyon oyunları için kurduğu sistemle bu deneyimi gerçeğe en yakın şekilde yaşıyor.
İyisi mi neden bahsettiğimizi size şöyle gösterelim. 👇
Kendisi sadece uçmakla kalmıyor aynı zamanda pistlerde de rüzgar gibi esiyor.
Kıskandıran sistemin nereden nereye geldiği ve farklı oyunlardaki performansı ise şöyle. 👇
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