Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu

Her dalışın yeni bir kabusu tetiklediği Death in the Water 2 içerisinde karanlık sularda yolunuzu bulmaya, üzerinize doğru gelen deniz yaratıklarını haklamaya çalışacaksınız. Ayrıca hayatta kalabilmek için elinizdeki silahları geliştirmek ve Kraken'i alt ederek kendinize huzurlu bir ortam sağlamanız gerekiyor!