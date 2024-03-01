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Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu

Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:02

Talassofobi olarak bilinen ve 'derin deniz korkusu' olarak kısaca özetleyebileceğimiz bir rahatsızlığı bulunanların listeye devam etmemesini tercih ederiz. Zira bu yazı içerisinde birbirinden farklı ve korkunç olabilecek 10 oyunu sıralıyoruz. Ayrıca bu oyunların hepsi karanlık sularda geçiyor!

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1. SUNLESS SEA

1. SUNLESS SEA

2015 yılında çıkan SUNLESS SEA, Lovecraft temasını alarak onu korku ve gerilim temelleriyle birleştirmeyi başarıyor. Gotik bir evrende tek başınıza keşif yapacağınız ve minik teknenizle devasa karanlık sularda gezeceğiniz bir yapımdır kendisi.

2. Death in the Water 2

2. Death in the Water 2

Her dalışın yeni bir kabusu tetiklediği Death in the Water 2 içerisinde karanlık sularda yolunuzu bulmaya, üzerinize doğru gelen deniz yaratıklarını haklamaya çalışacaksınız. Ayrıca hayatta kalabilmek için elinizdeki silahları geliştirmek ve Kraken'i alt ederek kendinize huzurlu bir ortam sağlamanız gerekiyor!

3. Abyss of Neptune

3. Abyss of Neptune

Gizemli bir sinyali araştırmak için Bermuda Şeytan Üçgenine gidiyor ve buradaki derin deniz yaşamını kontrol etmeniz isteniyor. Abyss of Neptune içerisinde hem hayatta kalma hem de korku/gerilim ögeleri bulunuyor.

4. Subnautica

4. Subnautica

Arıza yapan denizaltınızı tamir etmeye çalışırken bir diğer yandan da tehlikelerle yüzleşeceğiniz Subnautica, aslen bir korku oyunu olmasa bile Talassofobi ile mücadele edenler için oldukça gerilimli bir oyun olabilir. Özellikle karanlık su altı mağaraları sandığınızdan çok daha gerilimli olabilir.

5. SOMA

5. SOMA

Oyuncuya varlığını sorgulatacak bu hayatta kalma korku oyunu aynı zamanda bilim kurgu kategorisine de giriyor. Atlantik okyanusu altında karanlık ve sıkışık koridorlardan geçerken, bir diğer yandan da nereden geleceği belli olmayan deniz canlılarından kendinizi korumanız gerekiyor.

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6. Debris

6. Debris

Sükse yaratan bir keşfi filme almak adına görevlendirilen bir ekibin parçası olduğunuz Debris yapımında, Arktik buzullarının altına dalıyor ve buradaki doğal yaşamı keşfetmeye çalışırken hiç beklenmedik gizemli bir olayla karşılaşıyorsunuz.

7. Barotrauma

7. Barotrauma

Aslında gezegenimizde değil de uzayda geçen Barotrauma, denizaltı kurduğunuz ve onu geliştirerek hikayede daha da ilerlemeye çalıştığınız bir yapım. Ancak buradaki tek sorun, içinde gezdiğiniz denizin karanlık ve soğuk suları altında sizleri korkunç yaratıkların beklemesi.

8. Narcosis

8. Narcosis

Okyanusun altında mahsur kalan bir dalgıç olarak oynadığınız Narcosis içerisinde oksijeniniz tükenmeden akıl sağlığınızı korumalı ve hayatta kalmalısınız. Bu süreçte ise derin denizden gelen korkunç yaratıklar size musallat olacak ve sizi daha da derine çekmeye çalışacaklar.

9. SILT

9. SILT

İçerisinde bulmacaların da yer aldığı SILT, okyanusun altında keşfetmeniz gereken gizemlerle dolu bir yapım. 2022'de çıktığından bu yana oyuncular tarafından çok sevilen oyun içerisinde oldukça karanlık ve gerici bir atmosfer bulunuyor.

10. Depth

10. Depth

Depth aslında bir korku oyunu değil ancak Talassofobi rahatsızlığına sahip kişiler için oynaması zor bir yapım. Çevrimiçi sunucularda başka oyuncular ile birlikte derin sulara iniyor, keşfedilmeyi bekleyen hazineleri toplarken hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

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