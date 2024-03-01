Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu

Arıza yapan denizaltınızı tamir etmeye çalışırken bir diğer yandan da tehlikelerle yüzleşeceğiniz Subnautica, aslen bir korku oyunu olmasa bile Talassofobi ile mücadele edenler için oldukça gerilimli bir oyun olabilir. Özellikle karanlık su altı mağaraları sandığınızdan çok daha gerilimli olabilir.