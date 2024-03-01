Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu
Talassofobisi Olan Bu Listeye Bakmasın: Karanlık Sularda Geçen 10 Korku Oyunu
Talassofobi olarak bilinen ve 'derin deniz korkusu' olarak kısaca özetleyebileceğimiz bir rahatsızlığı bulunanların listeye devam etmemesini tercih ederiz. Zira bu yazı içerisinde birbirinden farklı ve korkunç olabilecek 10 oyunu sıralıyoruz. Ayrıca bu oyunların hepsi karanlık sularda geçiyor!
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1. SUNLESS SEA
2. Death in the Water 2
3. Abyss of Neptune
4. Subnautica
5. SOMA
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6. Debris
7. Barotrauma
8. Narcosis
9. SILT
10. Depth
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