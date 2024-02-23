Riot Games'in Dövüş Oyunu 2XKO'dan Yeni Fragman Yayınlandı! Oynaması Ücretsiz Olacak!

Riot Games'in diğer oyunlarında da olduğu gibi oyuncuların yorumları ve geri dönüşleri dikkate alınacak. Bunun yanında ilerleyen tarhihlerde oyuna dair demolar yayınlanacak. Ayrıca bu yılın sonunda gerçekleşecek bir playtest olacak. Bu playteste isteyen her oyuncu kayıt yaptırabiliyor.