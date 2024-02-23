Riot Games'in Dövüş Oyunu 2XKO'dan Yeni Fragman Yayınlandı! Oynaması Ücretsiz Olacak!
Riot Games'in Dövüş Oyunu 2XKO'dan Yeni Fragman Yayınlandı! Oynaması Ücretsiz Olacak!
Riot Games'in geliştirdiği dövüş oyunu 'Project L' için yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanla birlikte oyunun resmî ismi de gün yüzüne çıktı.
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Beklenen fragman yayınlandı.
Sevilen League of Legends karakterleri ile dövüşeceğiz.
Oyuncularla etkileşimşli bir geliştirme süreci olacak.
2XKO, 2025 yılında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.
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