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Riot Games'in Dövüş Oyunu 2XKO'dan Yeni Fragman Yayınlandı! Oynaması Ücretsiz Olacak!

Riot Games'in Dövüş Oyunu 2XKO'dan Yeni Fragman Yayınlandı! Oynaması Ücretsiz Olacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 21:43

Riot Games'in geliştirdiği dövüş oyunu 'Project L' için yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragmanla birlikte oyunun resmî ismi de gün yüzüne çıktı.

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Beklenen fragman yayınlandı.

Sevilen League of Legends karakterleri ile dövüşeceğiz.

Sevilen League of Legends karakterleri ile dövüşeceğiz.

League of Legends evrenindeki birçok karakterin yer alacağı bu oyun, 2v2 eşli oyunculu bir dövüş deneyimi sunacak. Tabii isteyenler kendi başına da oyunu deneyimleyebilecektir. Şimdilik kısıtlı bir şampiyon havuzu olsa da gün geçtikçe yeni karakterler oyuna eklenmesi planlanıyor.

Oyuncularla etkileşimşli bir geliştirme süreci olacak.

Oyuncularla etkileşimşli bir geliştirme süreci olacak.

Riot Games'in diğer oyunlarında da olduğu gibi oyuncuların yorumları ve geri dönüşleri dikkate alınacak. Bunun yanında ilerleyen tarhihlerde oyuna dair demolar yayınlanacak. Ayrıca bu yılın sonunda gerçekleşecek bir playtest olacak. Bu playteste isteyen her oyuncu kayıt yaptırabiliyor.

2XKO, 2025 yılında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

2XKO, 2025 yılında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuna dair net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Bunun yanında oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğinden de bahsedildi. Ayrıca 2XKO, diğer Riot Games oyunları gibi oynaması ücretsiz bir yapıya sahip olacak. 2XKO, yeni nesil konsollar ve PC platformu için çıkacak.

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