Steam'de World of Warships İçin Ücretsiz DLC'yi Kaçırmayın
Steam'de World of Warships İçin Ücretsiz DLC'yi Kaçırmayın
Popüler çok oyunculu ücretsiz oyun World of Warships için harika bir ek paket ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ejderha Yılı Şerefine ücretsiz olarak verilen bu DLC'yi sakın kaçırmayın!
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World of Warships bizleri enfes deniz savaşlarının tam göbeğine koyuyor.
Ejderha Yılı şerefine bu ücretsiz ek paketi kaçırmayın!
Paket içeriğinde şunlar var;
Sınırlı bir süreniz var!
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