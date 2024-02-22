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Steam'de World of Warships İçin Ücretsiz DLC'yi Kaçırmayın

Steam'de World of Warships İçin Ücretsiz DLC'yi Kaçırmayın

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 11:01

Popüler çok oyunculu ücretsiz oyun World of Warships için harika bir ek paket ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ejderha Yılı Şerefine ücretsiz olarak verilen bu DLC'yi sakın kaçırmayın!

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World of Warships bizleri enfes deniz savaşlarının tam göbeğine koyuyor.

World of Warships bizleri enfes deniz savaşlarının tam göbeğine koyuyor.

Oynaması ücretsiz olan ve deniz savaşlarını temeline yerleştirerek oyunculara gemi çarpışmalarının gerçekçi bir deneyimini sunan World of Warships için yeni bir DLC tamamen ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Ejderha Yılı şerefine bu ücretsiz ek paketi kaçırmayın!

Ejderha Yılı şerefine bu ücretsiz ek paketi kaçırmayın!

Tercih ettiğiniz bir geminize Ay Savaşçısı kamuflajı eklemek için ücretsiz olarak sunulan Ejderha Yılı ücretsiz DLC paketini Steam üzerinden kalıcı olarak alabilirsiniz. Gemiye uygulayacağınız kamuflaj da kalıcı olarak sizde kalacak.

Paket içeriğinde şunlar var;

Paket içeriğinde şunlar var;

Ücretsiz olarak verilen ek pakette sizleri şu içerikler karşılıyor olacak;

  • 1x Ay Savaşçısı kalıcı kamuflajı

  • Görev: 24 Mart'a kadar 10 savaş yaparak 1x Ay Yeni Yılı kutusu alın

Sınırlı bir süreniz var!

Sınırlı bir süreniz var!

26 Şubat saat 19:00'a kadar bu ücretsiz ek paketi Steam üzerinden alabilir ve kalıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu tarihten sonra ek paketin akıbetinin ne olacağı henüz belli değil ancak ücretli olma durumu söz konusu.

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