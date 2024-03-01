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Oynarken Saatlerin Su Gibi Akıp Gideceği 10 Simülasyon Oyunu

Oynarken Saatlerin Su Gibi Akıp Gideceği 10 Simülasyon Oyunu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:02

Kimi zaman kafa dinlendirici, kimi zaman ise arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz simülasyon oyunlarını deneyimlemeye ihtiyacımız olabiliyor. Bu listede her türden oyun, her ruh haline uygun bir şekilde karşınıza çıkacak!

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1. Football Manager 2024

1. Football Manager 2024

Listemizin ilk sırasında çoğumuzun sevdiği ve başındayken takım elbise giyerek maçlara yön verdiğimiz Football Manager 2024 bulunuyor. Takımınızla hayallerinizi yaşamanın ve kendi taktiklerinizi uygulayarak zafer üstüne zafer kazanmanın tadı bir başka oluyor.

2. Euro Truck Simulator 2

2. Euro Truck Simulator 2

Aslında kendisinden pek bahsetmeye gerek yok öyle değil mi? Euro Truck Simulator 2 içerisinde dilediğiniz tırı kullanarak şehirden şehre mal taşıyarak şirketinizi büyütmenin tam sırası. Ancak en keyifli olduğu an kesinlikle arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız an olacaktır.

3. Forza Horizon 5

3. Forza Horizon 5

2021 yılında çıkan Forza Horizon 5, dünyada bulunan neredeyse tüm kara araçlarının yer aldığı ve bu araçlarla kocaman bir açık dünya içerisinde dilediğinizce takılabileceğiniz bir yapım. İster yarışlara katılın, ister görevler yapın veya isterseniz sadece düz yolda araba sürün. Seçim sizin olacak.

4. DayZ

4. DayZ

Hayatta kalma ve zombi denilince şüphesiz her oyuncunun aklına ilk sıralarda gelen DayZ, bu listedeki en aksiyonlu oyunlardan birisi belki de. Kıyamet sonrası bir açık dünya içerisinde erzak bulacak, zombi istilalarından kaçacak ve daha zoru ise diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.

5. Cities: Skylines II

5. Cities: Skylines II

Ekim 2023'te çıkan ve optimizasyon konusunda oyuncuların eleştirisini toplayan Cities: Skylines II, şu sıralar gelen güncellemeler ile birlikte işi toparlamış gibi görünüyor. Hayallerinizdeki şehri inşa etmek ve onun neredeyse her şeyi ile ilgilenmek istemez misiniz?

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6. Planet Zoo

6. Planet Zoo

Burada ise bir şehir yerine hayvanat bahçesi kuruyoruz. Planet Zoo içerisinde sayısız hayvan çeşidi ve eğlence sistemleri bulunuyor. Kendi hayvanat bahçenizi inşa ederken bir diğer yandan da müşterilerin memnuniyetleri ile ilgilenmeniz gerekiyor.

7. Stardew Valley

7. Stardew Valley

Elbette listenin olmazsa olmazlarından birisi de Stardew Valley. Bu yaşam simülasyonu içerisinde kendi çiftliğinizi kuracak, kasaba halkıyla ilişkiler yürütecek ve çeşitli görevleri yaparken bir diğer yandan da kendi yaşamınıza odaklanacaksınız. Öte yandan arkadaşınız ile birlikte oynamak oldukça keyif vericidir.

8. Game Dev Tycoon

8. Game Dev Tycoon

1980'li yıllarda kendi video oyun şirketinizi kuracak ve henüz yolun başındayken minik oyunlar yaparak köşeyi dönmeye çalışacaksınız. Para kazandıkça statü ve işçi kazanacak, şirketinizi büyütecek ve daha büyük bütçeli oyunlar yaparak dünyadaki şirketler arasında zirveye oynayacaksınız.

9. Papers, Please

9. Papers, Please

Belki çoğunuzun duyduğu ancak fırsat verip de bakamadığı Papers, Please, politik simülasyon oyunlarına en güzel örneklerden bir tanesi. Siz bir sınır görevlisisiniz ve işiniz, ülkeye girmek isteyenlerin geçişlerini onaylamak. Ancak yaptığınız her seçim ülkedeki bir şeyleri tetikliyor olabilir, dikkat etmeniz gerek!

10. Microsoft Flight Simulator

10. Microsoft Flight Simulator

Uçak yolculuklarını seviyorsanız ve özellikle gerçek bir pilot gibi hissetmek istiyorsanız o zaman Microsoft Flight Simulator sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Bazen üniversitelerde ders niteliğinde bile gösterilen çok gerçekçi bir simülasyon oyunu olduğunu söylemeliyiz.

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