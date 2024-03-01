Oynarken Saatlerin Su Gibi Akıp Gideceği 10 Simülasyon Oyunu

Hayatta kalma ve zombi denilince şüphesiz her oyuncunun aklına ilk sıralarda gelen DayZ, bu listedeki en aksiyonlu oyunlardan birisi belki de. Kıyamet sonrası bir açık dünya içerisinde erzak bulacak, zombi istilalarından kaçacak ve daha zoru ise diğer oyunculara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.