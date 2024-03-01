Oynarken Saatlerin Su Gibi Akıp Gideceği 10 Simülasyon Oyunu
Oynarken Saatlerin Su Gibi Akıp Gideceği 10 Simülasyon Oyunu
Kimi zaman kafa dinlendirici, kimi zaman ise arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz simülasyon oyunlarını deneyimlemeye ihtiyacımız olabiliyor. Bu listede her türden oyun, her ruh haline uygun bir şekilde karşınıza çıkacak!
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1. Football Manager 2024
2. Euro Truck Simulator 2
3. Forza Horizon 5
4. DayZ
5. Cities: Skylines II
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6. Planet Zoo
7. Stardew Valley
8. Game Dev Tycoon
9. Papers, Please
10. Microsoft Flight Simulator
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