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İş Beğenmeyen Türk Gencinden Sanayide Ismarlanan Yemeğe Haftanın En Komik Steam Yorumları

İş Beğenmeyen Türk Gencinden Sanayide Ismarlanan Yemeğe Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
03.03.2024 - 11:54

Oyunlarla yatıp oyunlarla kalktığımız bir haftanın ardından sendromsuz bir pazartesiye başlamak için oyuncuların yaptıkları en komik Steam yorumları arasında gezinmekten daha iyi pek az seçenek var!

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1. Siz de bu oyun sayesinde en azından birkaç saat için patronunuz gibi hissedebilirsiniz!

1. Siz de bu oyun sayesinde en azından birkaç saat için patronunuz gibi hissedebilirsiniz!

Oyun: Palworld

2. Lütfen bu oyunun sonu da Pokemon'a benzemesin, gördüklerinizi denemeyin n'olur...

2. Lütfen bu oyunun sonu da Pokemon'a benzemesin, gördüklerinizi denemeyin n'olur...

Oyun: Sifu

3. Steam şefleri, bunu neden yapıyorsunuz?

3. Steam şefleri, bunu neden yapıyorsunuz?

Oyun: Dead Cells

4. Yorumun sahibi o her sınıfta olan ve İkinci Dünya Savaşı tanklarını ezbere sayan tarih bağımlısı çocuk galiba.

4. Yorumun sahibi o her sınıfta olan ve İkinci Dünya Savaşı tanklarını ezbere sayan tarih bağımlısı çocuk galiba.

Oyun: War Thunder

5. Yürü be Adana Demir!

5. Yürü be Adana Demir!

Oyun: EA Sports FC 24

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6. Galiba oyun araba yarışı?

6. Galiba oyun araba yarışı?

Oyun: Forza Horizon 5

7. 😔

7. 😔

Oyun: Rockstar Life Simulator

8. Oyunun geliştiricileri Türk bu arada...

8. Oyunun geliştiricileri Türk bu arada...

Oyun: Supermarket Simulator

9. Sanayide sana yemek ısmarlanınca yalnızca ilk seferinde sevinebilirsin.

9. Sanayide sana yemek ısmarlanınca yalnızca ilk seferinde sevinebilirsin.

Oyun: Car Mechanic Simulator 2021

10. Galaksiye demokrasi getirmek uğruna uzaylı böceklerle savaşman gerek. Maaş asgari ücret, yol parası da vermiyoruz.

10. Galaksiye demokrasi getirmek uğruna uzaylı böceklerle savaşman gerek. Maaş asgari ücret, yol parası da vermiyoruz.

Oyun: Helldivers 2

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