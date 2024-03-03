İş Beğenmeyen Türk Gencinden Sanayide Ismarlanan Yemeğe Haftanın En Komik Steam Yorumları
İş Beğenmeyen Türk Gencinden Sanayide Ismarlanan Yemeğe Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyunlarla yatıp oyunlarla kalktığımız bir haftanın ardından sendromsuz bir pazartesiye başlamak için oyuncuların yaptıkları en komik Steam yorumları arasında gezinmekten daha iyi pek az seçenek var!
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1. Siz de bu oyun sayesinde en azından birkaç saat için patronunuz gibi hissedebilirsiniz!
2. Lütfen bu oyunun sonu da Pokemon'a benzemesin, gördüklerinizi denemeyin n'olur...
3. Steam şefleri, bunu neden yapıyorsunuz?
4. Yorumun sahibi o her sınıfta olan ve İkinci Dünya Savaşı tanklarını ezbere sayan tarih bağımlısı çocuk galiba.
5. Yürü be Adana Demir!
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6. Galiba oyun araba yarışı?
7. 😔
8. Oyunun geliştiricileri Türk bu arada...
9. Sanayide sana yemek ısmarlanınca yalnızca ilk seferinde sevinebilirsin.
10. Galaksiye demokrasi getirmek uğruna uzaylı böceklerle savaşman gerek. Maaş asgari ücret, yol parası da vermiyoruz.
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