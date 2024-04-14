Epic Games'te Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Dostu Dosta Kırdıran Meşhur Oyun Bedava!
Epic Games'te Haftanın Bedava Oyunları Belli Oldu: Dostu Dosta Kırdıran Meşhur Oyun Bedava!
Epic Games Store önümüzdeki hafta bir değil iki bedava oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta Steam fiyatı 250 TL'yi aşan bir oyun ve arkadaşlık bozan sevilen bir yapım ücretsiz oluyor.
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Bu haftaki ilk bedava oyunumuz Steam değeri 250 TL'yi aşan The Big Con olacak.
Bu haftaki diğer oyunumuz Town of Salem 2 olacak.
Bu hafta 18 Nisan Perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak oyunlarımızı bekleyene kadar diğer bedavayı kütüphanenize eklemeyi unutmayın!
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