Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan Sıla Türkoğlu Fanlarına Gönderme
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan Sıla Türkoğlu Fanlarına Gönderme
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Görkem karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Özge Özacar, karakterine gelen olumsuz yorumlara rol arkadaşı Sıla Türkoğlu üzerinden yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Görkem karakteriyle yer alan Özge Özacar, karakteri itibariyle pek olumlu yorumlar almıyor.
İki ayrı hayatı olan Görkem'i enfes bir şekilde canlandıran Özacar dizideki nefret kotasında Nilay'ı bile sollamaya başlarken, Birsen Altuntaş ile yaptığı röportajda bu konu hakkında konuştu.
Dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu fanlarını örnek alarak kendisine yapılan eleştirilere yanıt veren Özacar'ın bu tavrı dikkat çekerken, söylemleri kısa sürede gündem oldu.
"O insanlar da Sıla'nın olur bir başkasının olur hiç fark etmez. Sevdiklerinden destek olmak istiyorlar. Oradaki tepki de Özge olarak değil, benden ziyade karaktere."
İşte o anlar:
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