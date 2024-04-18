Yayınlandığı Dönem Kapı Baca İndiren "Kiralık Aşk"ın Arapça Versiyonu Viral Oldu!
Yayınlandığı Dönem Kapı Baca İndiren "Kiralık Aşk"ın Arapça Versiyonu Viral Oldu!
Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk yayınlandığı dönem resmen ortalığı yıkıp geçiyordu. Elçin Sangu ve Barış Arduç'un enfes uyumuyla ortaya çıkan dizi yurt dışında da çok rağbet görürken, sonradan çekilen Arapça versiyonu sosyal medyada viral oldu.
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Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisini muhakkak izlemişsinizdir.
2015-2017 yılları arasında resmen kapı baca indiren dizi reytingleri altüst ederken, Kiralık Aşk'ın başarısı yurt dışına kadar taşınmıştı.
Pek çok ülkede "Love for Rent" ismiyle altyazılı olarak yer alan dizinin Arapça versiyonunun çekileceği iddiaları ortalarda dolaşırken, sonunda beklenen dizinin çekimi tamamlanmış.
Kiralık Aşk'ın Arapça versiyonunun ilk bölümü kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Defne ve Ömer'in tanıştıkları sahnenin aynısının çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte o sahne:
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