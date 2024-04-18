Yayınlandığı Dönem Kapı Baca İndiren "Kiralık Aşk"ın Arapça Versiyonu Viral Oldu!

Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk yayınlandığı dönem resmen ortalığı yıkıp geçiyordu. Elçin Sangu ve Barış Arduç'un enfes uyumuyla ortaya çıkan dizi yurt dışında da çok rağbet görürken, sonradan çekilen Arapça versiyonu sosyal medyada viral oldu.