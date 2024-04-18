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Diziden Ayrılmıştı: Kirli Sepeti Oyuncusu Yeniden Kadroda!

Diziden Ayrılmıştı: Kirli Sepeti Oyuncusu Yeniden Kadroda!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 23:17

NOW ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti sadık izleyici kitlesiyle ekran yolculuğuna devam ederken, diziden ayrılan bir oyuncu tekrardan kadroya dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/r...
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Yeni sezon dizilerinden Kirli Sepeti benzersiz senaryosuyla sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Yeni sezon dizilerinden Kirli Sepeti benzersiz senaryosuyla sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

Sezonun başarılı dizileri arasında yer alan Kirli Sepeti'nin 2. sezonuna kesin gözüyle bakılırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirli Sepeti'nde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Sezonun başarılı dizileri arasında yer alan Kirli Sepeti'nin 2. sezonuna kesin gözüyle bakılırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kirli Sepeti'nde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Altuntaş'ın haberine göre kadrodan ayrılan bir oyuncu tekrardan Kirli Sepeti'nde rol alacak.

Altuntaş'ın haberine göre kadrodan ayrılan bir oyuncu tekrardan Kirli Sepeti'nde rol alacak.

O isim ise Kirli Sepeti'nde Yavuz'u canlandıran Rüzgar Aksoy!

O isim ise Kirli Sepeti'nde Yavuz'u canlandıran Rüzgar Aksoy!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film’in Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinde başrol oynayan Rüzgar Aksoy, dizinin bitmesi üzerine Kirli Sepeti'ndeki rolüne geri döndü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film’in Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinde başrol oynayan Rüzgar Aksoy, dizinin bitmesi üzerine Kirli Sepeti'ndeki rolüne geri döndü.

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