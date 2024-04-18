Öyle Biri Yaşamamış: Kuruluş Osman'daki Büyük Tarihi Hata Gündem Oldu!
Öyle Biri Yaşamamış: Kuruluş Osman'daki Büyük Tarihi Hata Gündem Oldu!
atv ekranlarında 5 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle iyi oranlar alırken, bu tarihi dizideki önemli bir hata X kullanıcısı tarafından fark edildi.
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5 sezondur atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğunu anlatan tarihi bir dizi.
Burak Özçivit'in Osman Gazi'ye hayat verdiği dizide ondan sonra gelen Orhan Gazi'yi Emre Bey canlandırırken, son bölümde Orhan Gazi için büyük bir hata yapıldı.
O hata ise Orhan Gazi'nin dizide evlendiği Elçim Hatun'la ilgili.
X kullanıcısı Volkan Giritli şans eseri izlediği Kuruluş Osman dizisinde Orhan Gazi ve Elçim Hatun'un evlendikleri sahneye denk gelirken, bu sahnede tarihi bir hata olduğunu fark ediyor.
Ufak bir araştırma yapan Giritli, Orhan Gazi'nin 3 kez evlenip eşleri arasında Elçim Hatun isimli biri olmadığını belirtirken, ayrıca tarihte de Elçim Hatun adlı biri olmadığını keşfediyor.
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İşte Volkan Giritli'nin o açıklaması:
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