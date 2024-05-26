Nefesler Tutuldu: Yargı Dizisinin Büyük Finali Başladı!
Nefesler Tutuldu: Yargı Dizisinin Büyük Finali Başladı!
Yargı, 26 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan 95.bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Dizinin başrollerini ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyordu. Dizinin özel final davetinde ikili röportaj verdi.
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Röportajda Pınar Deniz: ''Bu yolculuğun bitiyor olması beni üzüyor.'' şeklinde açıklamasına devam ederken;
Kaan Urgancıoğlu ise ''Hislerimizi seyircilerimizle paylaşacağımız için mutluyum.'' diye eklerken final bölümü yaklaşırken Pınar Denize ''çok üzgünüm'' diye mesaj attığını söyledi.
Davetin tamamını teve2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Samimi açıklamaların yapıldığı röportajın videosu;
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