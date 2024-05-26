Müjdat Gezen'e "Kızılcık Şerbeti Artık Bitsin" Diyen Oyuncunun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Müjdat Gezen'e "Kızılcık Şerbeti Artık Bitsin" Diyen Oyuncunun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
Kızılcık Şerbeti'nde son günlerde pek çok olay üst üste yaşandı. Önce Müjdat Gezen'in 'Oyuncular dizi bitsin istiyor' açıklaması gündem oldu, sonra Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek uyuşturucu madde satın alırken yakalandı ve ardından da Sıla Türkoğlu ehliyetini kaptırdı. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman'ın 'tükendim' açıklamasından sonra makyözün işten çıkarılmasına kadar giden süreç ortalığı iyice karıştırmıştı. Şimdi de Müjdat Gezen'e 'Dizi bitsin' diyen oyuncu ortaya çıkmış ve yapımcı herkesi takipten çıkmış!
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Sezon finaline iki hafta kala Kızılcık Şerbeti'nde olaylar fazlaca karışmaya başladı. Görkem'in psikopatlık seviyesinin sandığımızın üstünde olduğunu anlamamızla birlikte Doğa da nedense Giray'a karşı bir mesafe edindi.
Dizide olaylar ne kadar karışıksa dizi ekibinde de bir o kadar karışık... Hatta ekibin üstünde kara bulutlar dolaşıyor desek yeridir!
Ekip içi iletişimlerinin kuvvetli olduğunu bildiğimiz oyuncular, Müjdat Gezen'in "oyuncular dizi bitsin istiyor" açıklamasıyla zan altında kalmıştı.
Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu satın alırken yakalanması, Sıla Türkoğlu'nun ehliyetini kaptırması, Müjde Uzman'ın tükenmiş hissetmesi ve bir makyözün de yaptığı paylaşımdan dolayı işinden kovulması üst üste gelmişti.
Hatta bunun üzerine dizinin yapımcısı Faruk Turgut Instagram'da oyuncuları takipten çıktı!
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Tüm bunların yanında 10Haber'in iddiasına göre bir de Müjdat Gezen'e "dizi bitsin" diyen oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı!
İddiaya göre o kişi, geçtiğimiz günlerde bir gemi seyahatiyle diziden ayrılacağı iddia edilen Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'dan başkası değilmiş!
Bakalım oyuncudan ya da dizi yapımından konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi?
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