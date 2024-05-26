Müjdat Gezen'e "Kızılcık Şerbeti Artık Bitsin" Diyen Oyuncunun Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde son günlerde pek çok olay üst üste yaşandı. Önce Müjdat Gezen'in 'Oyuncular dizi bitsin istiyor' açıklaması gündem oldu, sonra Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek uyuşturucu madde satın alırken yakalandı ve ardından da Sıla Türkoğlu ehliyetini kaptırdı. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman'ın 'tükendim' açıklamasından sonra makyözün işten çıkarılmasına kadar giden süreç ortalığı iyice karıştırmıştı. Şimdi de Müjdat Gezen'e 'Dizi bitsin' diyen oyuncu ortaya çıkmış ve yapımcı herkesi takipten çıkmış!