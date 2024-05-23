Kızılcık Şerbeti'yle İlgili Şok İddia! Sevilen İsmin "Gemi Seyahatiyle" Diziden Ayrılacağı Söylendi!
Kızılcık Şerbeti'yle İlgili Şok İddia! Sevilen İsmin "Gemi Seyahatiyle" Diziden Ayrılacağı Söylendi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapmayı planlıyor. Her karakterin ve her sahnenin ayrı ayrı olay olduğu Kızılcık Şerbeti'yle ilgili Birsen Altuntaş'tan şok bir iddia ortaya atıldı.
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TV ekranlarının en konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da yapacağı sezon finaline hazırlanıyor.
Her sahnesi ayrı olan dizide sezon finalinde de büyük gelişmeler yaşanacağını az çok tahmin ediyoruz elbette.
Ortalığın giderek karıştığı Şerbo'muzda ne felaketler yaşanacağını şimdiden merak ediyoruz.
Gazeteci Birsen Altuntaş o büyük olaylardan birini açıkladı!
Altuntaş'ın haberine göre dizide Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan'ın diziden ayrılma ihtimali varmış.
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Dizide rol gereği gemi seyahatine gidecek Sönmez'in başına talihsiz bir olay gelecekmiş.
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