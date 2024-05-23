Kızılcık Şerbeti'yle İlgili Şok İddia! Sevilen İsmin "Gemi Seyahatiyle" Diziden Ayrılacağı Söylendi!

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapmayı planlıyor. Her karakterin ve her sahnenin ayrı ayrı olay olduğu Kızılcık Şerbeti'yle ilgili Birsen Altuntaş'tan şok bir iddia ortaya atıldı.