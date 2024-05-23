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Yargı Ekibi Paydos Etti, Tüm Oyuncuların Katıldığı Final Bölümü Çekimi'nde Gözler Pars Savcıyı Aradı!

Yargı Ekibi Paydos Etti, Tüm Oyuncuların Katıldığı Final Bölümü Çekimi'nde Gözler Pars Savcıyı Aradı!

Yargı
themyscira - Editör
23.05.2024 - 19:58

95. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanan Yargı ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından 'paydos' etti. Eski oyuncuların da katıldığı çekimlerde Pars Savcıyı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın olmayışı izleyiciyi üzdü.

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3 sezondur büyük başarılar elde eden, uluslararası ödüllere de layık görülen Yargı ekibi çekimlerini tamamlayarak paydos etti.

3 sezondur büyük başarılar elde eden, uluslararası ödüllere de layık görülen Yargı ekibi çekimlerini tamamlayarak paydos etti.

Ekipten gelen bu "paydos" videosu hem herkesi duygulandırdı, hem de gözler Savcı Pars'ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ı aradı.

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