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Yargı Veda Gecesinin Hangi Kanaldan Canlı Yayınlanacağı Belli Oldu!

Yargı Veda Gecesinin Hangi Kanaldan Canlı Yayınlanacağı Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 15:55

26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı, veda gecesinde izleyiciler ve oyuncular buluşacak. Gecenin canlı olarak ekranlara verileceği kanal da sonunda belli oldu!

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Üç sezon boyunca hem yerel hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Yargı, final yapıyor.

Üç sezon boyunca hem yerel hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Yargı, final yapıyor.

İzleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi gören Kanal D'nin hit dizisi "Yargı", görkemli bir final ile ekran hayatına son verecek.

İzleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi gören Kanal D'nin hit dizisi "Yargı", görkemli bir final ile ekran hayatına son verecek.

Bu unutulmaz veda, 26 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bu unutulmaz veda, 26 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak olan bu özel geceyi, teve2 kanalından takip edebilirsiniz.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak olan bu özel geceyi, teve2 kanalından takip edebilirsiniz.

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