Metin Akdülger'in Sandık Kokusu'ndan Kavga Yüzünden Ayrıldığı İddia Edildi!

12 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan 'Sandık Kokusu'ndan, başrol oyuncusu Metin Akdülger'in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Akdülger'in beklenmedik vedası bazı spekülasyonlara neden oldu. Bunlardan biri de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Metin Akdülger'in dizinin diğer önemli ismi Uğur Yücel ile arasının bozulduğu iddiası oldu.