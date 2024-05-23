Metin Akdülger'in Sandık Kokusu'ndan Kavga Yüzünden Ayrıldığı İddia Edildi!
Metin Akdülger'in Sandık Kokusu'ndan Kavga Yüzünden Ayrıldığı İddia Edildi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
12 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan 'Sandık Kokusu'ndan, başrol oyuncusu Metin Akdülger'in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Akdülger'in beklenmedik vedası bazı spekülasyonlara neden oldu. Bunlardan biri de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Metin Akdülger'in dizinin diğer önemli ismi Uğur Yücel ile arasının bozulduğu iddiası oldu.
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"Sandık Kokusu" son bölümünde başrol oyuncularından Metin Akdülger, diziden ayrıldı. Akdülger, dizide Atilla karakterine hayat veriyordu.
Akdülger'in 12 Haziran'daki sezon finalinden önce diziden ayrılması televizyon dünyasında söylentilere neden oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akdülger'in diziden ayrılığının arkasında sette gerginlik yaşanması yatıyordu. Hem de dizide baba-oğulu oynayan Uğur Yücel ile...
İddiaya göre Akdülger, karakterinin bazı eylemlerini ve repliklerini "Atilla bunu yapmaz" diyerek değiştiriyordu.
Bu durum, Akdülger'in dizideki babası Hasan karakterini canlandıran Uğur Yücel tarafından da eleştirildi.
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Yücel'in, "Hasan da bunu yapmaz" diyerek Akdülger'e tepki gösterdiği ve bu durumun sette gerginlik yarattığı söyleniyor.
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oyunculukla gerçek hayatı karıştırmış heralde, oynasana sen senaryonu sana ne onu yapmaz bunu yapmaz
Metin Akdülger'in oyunculuğu çok kötü.