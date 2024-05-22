Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Duygu Dolu Veda Paylaşımı Herkesi Üzdü!
Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Duygu Dolu Veda Paylaşımı Herkesi Üzdü!
Show TV ekranlarında yayınlanan ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok sevilen Sandık Kokusu'nda herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, yaptığı paylaşımla duygu dolu anlar yaşattı.
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını almayı başardı.
Başarılı oyuncu kadrosuyla her geçen gün güçlenmeye devam eden diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir gelişme yaşanmıştı.
Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi.
Bunun üzerine de ne yazık ki Atilla hepimizi bırakıp gitti 😔
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Metin Akdülger de hem Atilla'sına hem de Sandık Kokusu'na duygu dolu sözlerle veda etti:
Partneri Özge Özpirinçci de Akdülger'e "bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! 🤍" diyerek veda etti.
Biz de çok özleyeceğiz, yalan mı söyleyelim?
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