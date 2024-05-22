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Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Duygu Dolu Veda Paylaşımı Herkesi Üzdü!

Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den Duygu Dolu Veda Paylaşımı Herkesi Üzdü!

Show tv
themyscira - Editör
22.05.2024 - 23:53

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok sevilen Sandık Kokusu'nda herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, yaptığı paylaşımla duygu dolu anlar yaşattı.

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını almayı başardı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını almayı başardı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla her geçen gün güçlenmeye devam eden diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir gelişme yaşanmıştı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla her geçen gün güçlenmeye devam eden diziyle ilgili geçtiğimiz günlerde üzücü bir gelişme yaşanmıştı.

Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Bu haber tüm izleyicileri üzmeye yetti de arttı bile!

Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi.

Bunun üzerine de ne yazık ki Atilla hepimizi bırakıp gitti 😔

Bunun üzerine de ne yazık ki Atilla hepimizi bırakıp gitti 😔
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Metin Akdülger de hem Atilla'sına hem de Sandık Kokusu'na duygu dolu sözlerle veda etti:

Metin Akdülger de hem Atilla'sına hem de Sandık Kokusu'na duygu dolu sözlerle veda etti:

'Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla’da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla’ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim. 🖤💛'

Partneri Özge Özpirinçci de Akdülger'e "bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! 🤍" diyerek veda etti.

Partneri Özge Özpirinçci de Akdülger'e "bunu saymıyorum ve seni çok seviyorum! 🤍" diyerek veda etti.

Biz de çok özleyeceğiz, yalan mı söyleyelim?

Biz de çok özleyeceğiz, yalan mı söyleyelim?

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