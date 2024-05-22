Aşk-ı Memnu Tutkunları Bayılacak: Bir Mekanda Dizinin Hayranları "Aşk-ı Memnu Quiz Gecesi" Düzenledi

Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan 'Aşkı Memnu', izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakan, adeta bir kült haline gelmiş bir dizi. Hikayesi, etkileyici karakterleri ve unutulmaz sahneleri ile ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan bu dizi, zamanın ötesinde bir başarıya imza attı.