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Aşk-ı Memnu Tutkunları Bayılacak: Bir Mekanda Dizinin Hayranları "Aşk-ı Memnu Quiz Gecesi" Düzenledi

Aşk-ı Memnu Tutkunları Bayılacak: Bir Mekanda Dizinin Hayranları "Aşk-ı Memnu Quiz Gecesi" Düzenledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 22:06

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Türk televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan 'Aşkı Memnu', izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakan, adeta bir kült haline gelmiş bir dizi. Hikayesi, etkileyici karakterleri ve unutulmaz sahneleri ile ekranların vazgeçilmezlerinden biri olan bu dizi, zamanın ötesinde bir başarıya imza attı.

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Dizinin tutkunları "Aşk-ı Memnu Quiz Gecesi" düzenleyerek, gruplar halinde dizi hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Dizinin tutkunları "Aşk-ı Memnu Quiz Gecesi" düzenleyerek, gruplar halinde dizi hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Yarışmaya katılan Özlem Özdemir, gecede sorulan soruları ve etkinliğin detaylarını paylaştı.

Yarışmaya katılan Özlem Özdemir, gecede sorulan soruları ve etkinliğin detaylarını paylaştı.

İşte o yarışma;

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