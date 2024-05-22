Kızının Yeni Motosikletini Gören Annenin Gülümseten Paniği: "Küçük Alacağım Dedin Ayı Gibi Motor Almışsın"

Anneler için, çocuklarının hayatı söz konusu olduğunda, zihinleri en yetenekli senaristlerin bile kıskanacağı bir hız ve yetenekle çalışır. Çocuklarınızın geleceğini düşünmek, onların hayatlarına yön vermek ve onları korumak için her türlü ihtimali değerlendirirler. Hatta bazen kendi kafalarında yaşadıkları korku, çocuklarının hayatını da etkiler.