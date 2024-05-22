Kızının Yeni Motosikletini Gören Annenin Gülümseten Paniği: "Küçük Alacağım Dedin Ayı Gibi Motor Almışsın"

Anneler için, çocuklarının hayatı söz konusu olduğunda, zihinleri en yetenekli senaristlerin bile kıskanacağı bir hız ve yetenekle çalışır. Çocuklarınızın geleceğini düşünmek, onların hayatlarına yön vermek ve onları korumak için her türlü ihtimali değerlendirirler. Hatta bazen kendi kafalarında yaşadıkları korku, çocuklarının hayatını da etkiler.
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Bir genç, yeni aldığı motosikletini annesine bir sürprizle göstermek istedi.
Motoru gören annenin tatlı paniği izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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Anne de motor hakkında fikir sahibi yalnız ben biraz da ona şaşırdım :D
ama bir şey diyim mi sonundan dolayı kadın çok haklı. dünyanın en dayanıklı ya da en iyi kullanan motosiklet srüücüleri bile ölüme herkesten daha yakın hele ... Devamını Gör