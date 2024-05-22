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Sizce Mantıklı mı? Bir İçerik Üreticisi İstanbul'da 500 Bin TL'ye 3+1 Prefabrik Ev Yaptırdı

Sizce Mantıklı mı? Bir İçerik Üreticisi İstanbul'da 500 Bin TL'ye 3+1 Prefabrik Ev Yaptırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 19:31 Son Güncelleme: 22.05.2024 - 19:33

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Ülkemizdeki ekonomik durumun en can alıcı noktalarından biri, durdurulamayan ev ve kira fiyatlarındaki artış. Bu durum, toplumun her kesimini derinden etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Hem metropol şehirlerdeki insanlar hem de daha küçük yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Konut ve kira maliyetlerindeki bu hızlı yükseliş, ülkemizin en kritik meselelerinden biri haline geldi.

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Bir içerik üreticisi, İstanbul'da 500 bin TL'ye 3+1 bir prefabrik ev yaptırdı.

Bir içerik üreticisi, İstanbul'da 500 bin TL'ye 3+1 bir prefabrik ev yaptırdı.

Bu yöntem, ev fiyatları ile karşılaştırılınca birçok kişiye oldukça mantıklı geldi. Fakat prefabrik evlerin ömrü yaklaşık 50 sene olduğundan ve beton atma, taşıma gibi masraflar da göz önüne alındığında bu fikri beğenmeyenler de oldu.

Bu yöntem, ev fiyatları ile karşılaştırılınca birçok kişiye oldukça mantıklı geldi. Fakat prefabrik evlerin ömrü yaklaşık 50 sene olduğundan ve beton atma, taşıma gibi masraflar da göz önüne alındığında bu fikri beğenmeyenler de oldu.

Peki sizce mantıklı mı?

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