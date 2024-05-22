Sizce Mantıklı mı? Bir İçerik Üreticisi İstanbul'da 500 Bin TL'ye 3+1 Prefabrik Ev Yaptırdı

Ülkemizdeki ekonomik durumun en can alıcı noktalarından biri, durdurulamayan ev ve kira fiyatlarındaki artış. Bu durum, toplumun her kesimini derinden etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Hem metropol şehirlerdeki insanlar hem de daha küçük yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Konut ve kira maliyetlerindeki bu hızlı yükseliş, ülkemizin en kritik meselelerinden biri haline geldi.