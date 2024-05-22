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Kadınların Regl Dönemlerinde Dinlenebilecekleri Bir Ev Bile Bulunan Anaerkil Toplum: "Kafiristan"

Kadınların Regl Dönemlerinde Dinlenebilecekleri Bir Ev Bile Bulunan Anaerkil Toplum: "Kafiristan"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 16:31

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Dünyanın dört bir yanında hala, yakından tanımadığımız hala hakkında hiç bilgimizin olmadığı topluluklar var. Afganistan ve Pakistan arasında bulunan anaerkil bir topluluk olan 'Kafiristan' da bu topraklardan biri.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bilgicberkoo/...
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Otostopla dünyayı gezen Berkan Bilgiç, bu bölgeyi ziyaret etti.

Otostopla dünyayı gezen Berkan Bilgiç, bu bölgeyi ziyaret etti.

Soyları Büyük İskender'e dayanan bu topluluk anaerkil bir yönetime sahip, hatta kadınların regl dönemlerinde dinlenebilecekleri büyük bir ev var.

Soyları Büyük İskender'e dayanan bu topluluk anaerkil bir yönetime sahip, hatta kadınların regl dönemlerinde dinlenebilecekleri büyük bir ev var.

Ölülerin açık bir şekilde mezarlara yerleştirildiği, ölülerin yakınlarına para takılan bu topluluğu görenler gerçek olduğuna inanamadı.

Ölülerin açık bir şekilde mezarlara yerleştirildiği, ölülerin yakınlarına para takılan bu topluluğu görenler gerçek olduğuna inanamadı.

İşte o video;

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