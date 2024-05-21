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Türk Kız Arkadaşı Olduğunu Söylemeden Gösteren Alman Genç Tek Videoda Tüm Türkleri Özetledi

Türk Kız Arkadaşı Olduğunu Söylemeden Gösteren Alman Genç Tek Videoda Tüm Türkleri Özetledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 18:10

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Türk toplumu olarak, benzersiz alışkanlıklarımız ve bazı kırmızı çizgilerimiz var. Kendi kültürümüz, geleneklerimiz ve değerlerimizle şekillenen bu özellikler, bizleri diğer milletlerden ayıran ve bizi biz yapan unsurlar. Bu kırmızı çizgiler, diğer ülkelerin vatandaşlarının da dikkatini çekiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3-YHg...
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Alman bir genç, "Türk sevgilin olduğunu anlatmadan, Türk kız arkadaşın olduğunu göster." diyerek kız arkadaşında gördüğü bazı özellikleri sıraladığı bir video çekti.

Alman bir genç, "Türk sevgilin olduğunu anlatmadan, Türk kız arkadaşın olduğunu göster." diyerek kız arkadaşında gördüğü bazı özellikleri sıraladığı bir video çekti.

Gencin yaptığı nokta atışı tespitler beğeni topladı.

Gencin yaptığı nokta atışı tespitler beğeni topladı.

İşte o video;

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