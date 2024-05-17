Korelilerin Saygısı: Konya’ya Gelen Güney Koreli Heyet 94 Yaşındaki Kore Gazisi İhsan Damdam’ın Önünde Eğildi

Kore Savaşı'na ülkemizin katkısı, tarihin önemli sayfalarından birini oluşturur. Türklerin bu destekleri, sadece Kore Savaşı'nın seyrini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye ve Güney Kore arasında sıkı bir dostluğun başlamasını da sağlamıştır. Öyle ki bugün hale Güney Kore'de kardeş ülke denince akla Türkiye geliyor.