Sıcak Çikolatanın Ne Olduğunu Bilmeyen Öğrencilerine Yaptığı Sürprizle Kalpleri Sıcacık Yapan Köy Öğretmeni

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6hJmV...
Geleceğimizi inşa edenler öğretmenin emeği elbette çok büyük. Fakat köyde öğretmenlik yapmak şehirde öğretmenlik yapmaktan çok farklı. Bazı öğretmenler, köyde öğretmenlik yapmanın dezavantajlarını kalpleri ısıtan anılara dönüştürebiliyor.
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Cümle içinde 'sıcak çikolata' geçtiğinde öğrencilerinin sıcak çikolatanın ne olduğunu bilmediğini farketti.
Bunun üzerine öğrencilerine tatlı bir sürpriz hazırlayan öğretmen hem öğrencilerinin hem de bizim kalplerimizi ısıttı.
İşte o video;
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çocuklar neden bilmiyor neden çikolata yiyemiyor diye sorguladığınız zaman haber değeri olacak bu olay
Mükemmel olay bide film keyfi mis 🤤🤤
Çok korktum zülfin nara çalıcak diye