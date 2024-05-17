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Sıcak Çikolatanın Ne Olduğunu Bilmeyen Öğrencilerine Yaptığı Sürprizle Kalpleri Sıcacık Yapan Köy Öğretmeni

Sıcak Çikolatanın Ne Olduğunu Bilmeyen Öğrencilerine Yaptığı Sürprizle Kalpleri Sıcacık Yapan Köy Öğretmeni

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 21:01 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 21:51

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Geleceğimizi inşa edenler öğretmenin emeği elbette çok büyük. Fakat köyde öğretmenlik yapmak şehirde öğretmenlik yapmaktan çok farklı. Bazı öğretmenler, köyde öğretmenlik yapmanın dezavantajlarını kalpleri ısıtan anılara dönüştürebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6hJmV...
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Cümle içinde 'sıcak çikolata' geçtiğinde öğrencilerinin sıcak çikolatanın ne olduğunu bilmediğini farketti.

Cümle içinde 'sıcak çikolata' geçtiğinde öğrencilerinin sıcak çikolatanın ne olduğunu bilmediğini farketti.

Bunun üzerine öğrencilerine tatlı bir sürpriz hazırlayan öğretmen hem öğrencilerinin hem de bizim kalplerimizi ısıttı.

Bunun üzerine öğrencilerine tatlı bir sürpriz hazırlayan öğretmen hem öğrencilerinin hem de bizim kalplerimizi ısıttı.

İşte o video;

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çocuklar neden bilmiyor neden çikolata yiyemiyor diye sorguladığınız zaman haber değeri olacak bu olay

ömer

Mükemmel olay bide film keyfi mis 🤤🤤

ercanesra

Çok korktum zülfin nara çalıcak diye