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Kendisine Otizm Teşhisi Koyan Genç Kadının Bunu Nasıl Farkettiğini Anlattığı Videosu Kafaları Karıştırdı

Kendisine Otizm Teşhisi Koyan Genç Kadının Bunu Nasıl Farkettiğini Anlattığı Videosu Kafaları Karıştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 17:48 Son Güncelleme: 16.05.2024 - 18:11

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Otizmli bireyler günümüzde doğru tedavi ve eğitimle kolaylıkla günlük yaşama adapte olabiliyor. Bu durum, onların yaşam kalitesini artırırken, toplumun da bu bireylere daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmasını teşvik ediyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@luc.id7/video...
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Bir kadın, yaptığı araştırmalar sonucunda bazı belirtiler doğrultusunda kendisine otizm teşhisi koydu.

Bir kadın, yaptığı araştırmalar sonucunda bazı belirtiler doğrultusunda kendisine otizm teşhisi koydu.

Konunun uzmanları, saydığı belirtilerin pek çok psikolojik problemin de belirtisi de olabileceğini söylese de genç kadın, insanların bu konuda bilinçsiz olduğunu savundu.

Konunun uzmanları, saydığı belirtilerin pek çok psikolojik problemin de belirtisi de olabileceğini söylese de genç kadın, insanların bu konuda bilinçsiz olduğunu savundu.

İşte o video;

O videoya farklı yorumlar geldi;

O videoya farklı yorumlar geldi;

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