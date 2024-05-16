Bir Kadının Aşırı Lüks Yaşamından Paylaştığı Küçük Bir Kesit İzleyenlerin Sinirlerini Biraz Bozdu

Gelir eşitsizliği, zenginler ve fakirler arasında büyük bir uçuruma sebep oldu. Her iki grup da birbirinin hayatından ve günlük yaşamından bihaber. Adeta iki ayrı dünyada yaşayan bu iki kesim arasındaki uçurum, giderek büyüyor ve toplumsal bir sorun haline geliyor.