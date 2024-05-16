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Bir Kadının Aşırı Lüks Yaşamından Paylaştığı Küçük Bir Kesit İzleyenlerin Sinirlerini Biraz Bozdu

Bir Kadının Aşırı Lüks Yaşamından Paylaştığı Küçük Bir Kesit İzleyenlerin Sinirlerini Biraz Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 12:24

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Gelir eşitsizliği, zenginler ve fakirler arasında büyük bir uçuruma sebep oldu. Her iki grup da birbirinin hayatından ve günlük yaşamından bihaber. Adeta iki ayrı dünyada yaşayan bu iki kesim arasındaki uçurum, giderek büyüyor ve toplumsal bir sorun haline geliyor.

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Bir kadın, aşırı lüks yaşamından bir kesit paylaştı.

Bir kadın, aşırı lüks yaşamından bir kesit paylaştı.

Sıradan bir gününü paylaşan kadının yaşadığı hayata "Biz ne için çalışıyoruz?" yorumları geldi.

Sıradan bir gününü paylaşan kadının yaşadığı hayata "Biz ne için çalışıyoruz?" yorumları geldi.

İşte o video;

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