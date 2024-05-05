Görüş Bildir
Haberler
Video
Almanya'nın En Ünlü "Fetiş Klübüne" Giden Türk Kızlar Yaşadıkları Deneyimi Paylaştı: "Çok Şey Öğrendik"

Almanya'nın En Ünlü "Fetiş Klübüne" Giden Türk Kızlar Yaşadıkları Deneyimi Paylaştı: "Çok Şey Öğrendik"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 18:11

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada yine 'Farklı hayatlar, farklı kültürler' diyerek izleyeceğimiz bir video viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6ji0_pqaoe/
İçeriğin Devamı Aşağıda

İki genç kız, Almanya'da, her odası farklı bir konseptle dekore edilmiş ünlü bir "Fetiş Klübü"ne gittiler.

İki genç kız, Almanya'da, her odası farklı bir konseptle dekore edilmiş ünlü bir "Fetiş Klübü"ne gittiler.

Klübün detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşan kızlar, klüpten çıkışta yaşadıklarını "Deneyimsel bir şeydi. Çok şey öğrendik." diyerek özetledi.

Klübün detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşan kızlar, klüpten çıkışta yaşadıklarını "Deneyimsel bir şeydi. Çok şey öğrendik." diyerek özetledi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

eeee s2yorlar mı ne oluyor

Muhammed Göktaş

O kulüpte ne işi varmış demek şimdi çok doğru