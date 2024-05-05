Almanya'nın En Ünlü "Fetiş Klübüne" Giden Türk Kızlar Yaşadıkları Deneyimi Paylaştı: "Çok Şey Öğrendik"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6ji0_pqaoe/
Sosyal medyada yine 'Farklı hayatlar, farklı kültürler' diyerek izleyeceğimiz bir video viral oldu.
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İki genç kız, Almanya'da, her odası farklı bir konseptle dekore edilmiş ünlü bir "Fetiş Klübü"ne gittiler.
Klübün detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşan kızlar, klüpten çıkışta yaşadıklarını "Deneyimsel bir şeydi. Çok şey öğrendik." diyerek özetledi.
İşte o video;
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eeee s2yorlar mı ne oluyor
O kulüpte ne işi varmış demek şimdi çok doğru