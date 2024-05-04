Göbek Fıtığı Bulunan Bir Kadın Hamilelik Sürecinde Karnının Aldığı Şekli Paylaştı

Hamilelik, hayatın en olağanüstü dönemlerinden biri. Hamilelik sürecinde, anne adayının bedeni, bir hayatı dünyaya getirebilmek için bir dizi değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler, hem fiziksel hem de duygusal anlamda kadını etkiler. Bu nedenle, hamilelik süreci, her kadın için benzersiz ve unutulmaz bir deneyim olur.
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Göbek fıtığı olan bir kadın, hamilelik sürecinde vücudunda meydana gelen değişimi paylaştı.
Kadının göbeğinin şekli görenleri şoke etti.
İşte o video;
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