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Taksiye Sarhoş Binen Bir Kadın Taksicinin Sabrını Sınadı: "Lanet Olsun Yaptığım Bu İşe"

Taksiye Sarhoş Binen Bir Kadın Taksicinin Sabrını Sınadı: "Lanet Olsun Yaptığım Bu İşe"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 17:00

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Taksicilik, gün boyunca çok sayıda insanla etkileşimde bulunmayı gerektiren zorlu mesleklerden biridir. Bu meslek, sadece sürüş becerilerini değil, aynı zamanda insan ilişkileri ve iletişim yeteneklerini de sınıyor. Her bir müşteri, farklı bir kişilik, farklı bir hikaye ve farklı bir destinasyonla geliyor. Bu da her gün yeni bir meydan okuma ve yeni bir deneyim anlamına geliyor.

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İstanbul'da taksiye sarhoş binen bir kadın, taksicinin sabrını sınadı.

İstanbul'da taksiye sarhoş binen bir kadın, taksicinin sabrını sınadı.

"Lanet olsun yaptığım bu işe." diyerek isyan eden taksisinin başına gelen bu olay, taksi kamerasına anbean yansıdı.

"Lanet olsun yaptığım bu işe." diyerek isyan eden taksisinin başına gelen bu olay, taksi kamerasına anbean yansıdı.

İşte o anlar;

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