Sokak Röportajında Söyledikleriyle Gündem Olan Çiçekçi Kız Kendisine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6bwJMrNVOa/
Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında konuşan çiçekçi kız, sorulara verdiği cevaplarla gündem olmuş, gündelik bilgilerden bile uzak oluşu insanları şaşırtmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı kıza bir kere daha mikrofon uzatıldı ve gelen tepkiler hakkında ne düşündüğü soruldu.
Okuma yazması olmadığını, bu yüzden bilgisi olmadığını söyleyen Kumsal kendisine kötü yorum yapanlar için, "İnsanı yargılıyorlar ama kendilerine bakmıyorlar." dedi.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın