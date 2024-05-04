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Sokak Röportajında Söyledikleriyle Gündem Olan Çiçekçi Kız Kendisine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Sokak Röportajında Söyledikleriyle Gündem Olan Çiçekçi Kız Kendisine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 23:23

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Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında konuşan çiçekçi kız, sorulara verdiği cevaplarla gündem olmuş, gündelik bilgilerden bile uzak oluşu insanları şaşırtmıştı hatırlarsanız.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6bwJMrNVOa/

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Aynı kıza bir kere daha mikrofon uzatıldı ve gelen tepkiler hakkında ne düşündüğü soruldu.

Aynı kıza bir kere daha mikrofon uzatıldı ve gelen tepkiler hakkında ne düşündüğü soruldu.

Okuma yazması olmadığını, bu yüzden bilgisi olmadığını söyleyen Kumsal kendisine kötü yorum yapanlar için, "İnsanı yargılıyorlar ama kendilerine bakmıyorlar." dedi.

Okuma yazması olmadığını, bu yüzden bilgisi olmadığını söyleyen Kumsal kendisine kötü yorum yapanlar için, "İnsanı yargılıyorlar ama kendilerine bakmıyorlar." dedi.

İşte o röportaj;

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