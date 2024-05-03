Onedio’da Videosu Yayınlanınca Artık Başına Gelen Olayları Abartmama Kararı Alan Tiktoker Gurbetçi Genç

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user245642225...
TikTok'ta 'Kürtlaç' isimli gencin videolarına daha önce rastlamış olabilirsiniz. Biz de kendisinin Almanya'da çalıştığı yerde, yaşadığı sağlık sorunun ardından başına gelenleri anlattığı bir videosunu paylaşmıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisi, Onedio'da haberinin yayınlanmasının ardından Almanya'daki işinin tehlikeye girdiğini düşünüp küçük bir korku yaşayınca artık başına gelen olayları 'abartmama' kararı aldı.
Yaptığımız içerikle birlikte yaşadığı tedirginliği takipçileriyle paylaşan genç yeni videosuyla da güldürdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın