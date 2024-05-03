Görüş Bildir
Haberler
Video
Onedio’da Videosu Yayınlanınca Artık Başına Gelen Olayları Abartmama Kararı Alan Tiktoker Gurbetçi Genç

Onedio’da Videosu Yayınlanınca Artık Başına Gelen Olayları Abartmama Kararı Alan Tiktoker Gurbetçi Genç

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 21:38

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta 'Kürtlaç' isimli gencin videolarına daha önce rastlamış olabilirsiniz. Biz de kendisinin Almanya'da çalıştığı yerde, yaşadığı sağlık sorunun ardından başına gelenleri anlattığı bir videosunu paylaşmıştık.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user245642225...

İçeriğe buradan ulaşabilirsiniz;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisi, Onedio'da haberinin yayınlanmasının ardından Almanya'daki işinin tehlikeye girdiğini düşünüp küçük bir korku yaşayınca artık başına gelen olayları 'abartmama' kararı aldı.

Kendisi, Onedio'da haberinin yayınlanmasının ardından Almanya'daki işinin tehlikeye girdiğini düşünüp küçük bir korku yaşayınca artık başına gelen olayları 'abartmama' kararı aldı.

Yaptığımız içerikle birlikte yaşadığı tedirginliği takipçileriyle paylaşan genç yeni videosuyla da güldürdü.

Yaptığımız içerikle birlikte yaşadığı tedirginliği takipçileriyle paylaşan genç yeni videosuyla da güldürdü.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın