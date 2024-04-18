Almanya'da Çalışan Bir Gurbetçi Kendisini Kötü Hissettiği İçin Nasıl Eve Gönderildiğini Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user245642225...
Son dönemde, ekonomideki gidişat özellikle gençleri yurt dışı iş olanaklarını değerlendirmeye yöneltti. Yurt dışında çalışma fikri, gençlerin daha geniş bir perspektif kazanma ve global bir deneyim elde etme isteğini de tetikliyor. Fakat hem yeni bir kültür hem de tamamen yeni bir çalışma sistemi gençlerin bazen şaşkınlık yaşamasına sebep olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurt dışında çalışan bir genç, kendisini pek iyi hissetmediği halde işe gidince eve gönderildi.
Parası kesilmesin diye eve dönmek istemediğini söyleyen genç, parasının kesilmeyeceğini öğrenince yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın