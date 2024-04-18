Almanya'da Çalışan Bir Gurbetçi Kendisini Kötü Hissettiği İçin Nasıl Eve Gönderildiğini Anlattı

Son dönemde, ekonomideki gidişat özellikle gençleri yurt dışı iş olanaklarını değerlendirmeye yöneltti. Yurt dışında çalışma fikri, gençlerin daha geniş bir perspektif kazanma ve global bir deneyim elde etme isteğini de tetikliyor. Fakat hem yeni bir kültür hem de tamamen yeni bir çalışma sistemi gençlerin bazen şaşkınlık yaşamasına sebep olabiliyor.