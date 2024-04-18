Görüş Bildir
Haberler
Video
Almanya'da Çalışan Bir Gurbetçi Kendisini Kötü Hissettiği İçin Nasıl Eve Gönderildiğini Anlattı

Almanya'da Çalışan Bir Gurbetçi Kendisini Kötü Hissettiği İçin Nasıl Eve Gönderildiğini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 17:03

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde, ekonomideki gidişat özellikle gençleri yurt dışı iş olanaklarını değerlendirmeye yöneltti. Yurt dışında çalışma fikri, gençlerin daha geniş bir perspektif kazanma ve global bir deneyim elde etme isteğini de tetikliyor. Fakat hem yeni bir kültür hem de tamamen yeni bir çalışma sistemi gençlerin bazen şaşkınlık yaşamasına sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@user245642225...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yurt dışında çalışan bir genç, kendisini pek iyi hissetmediği halde işe gidince eve gönderildi.

Yurt dışında çalışan bir genç, kendisini pek iyi hissetmediği halde işe gidince eve gönderildi.

Parası kesilmesin diye eve dönmek istemediğini söyleyen genç, parasının kesilmeyeceğini öğrenince yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Parası kesilmesin diye eve dönmek istemediğini söyleyen genç, parasının kesilmeyeceğini öğrenince yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın