Zombi Filmlerine Benzetildi: Philadelphia'daki Uyuşturucu Bağımlılarının Bir Görüntüsü Daha Viral Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@maloutthere/v...
Dünya genelinde uyuşturucu bağımlılığı oranları alarm verici bir hızla yükseliyor. Bu durum, toplumların sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda ABD'nin Philedelphia kenti sık sık gündem oluyor.
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Yine uyuşturucu bağımlıları tarafından mesken tutulan Philedelphia sokaklarında çekilmiş bir görüntü sosyal medyada viral oldu.
Kendinden geçen uyuşturucu bağımlılarının ilginç hareketleri ve sokakların görüntüsü zombi filmlerine benzetildi.
İşte o görüntüler;
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