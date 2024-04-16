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Zombi Filmlerine Benzetildi: Philadelphia'daki Uyuşturucu Bağımlılarının Bir Görüntüsü Daha Viral Oldu

Zombi Filmlerine Benzetildi: Philadelphia'daki Uyuşturucu Bağımlılarının Bir Görüntüsü Daha Viral Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 23:33 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 23:35

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Dünya genelinde uyuşturucu bağımlılığı oranları alarm verici bir hızla yükseliyor. Bu durum, toplumların sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda ABD'nin Philedelphia kenti sık sık gündem oluyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@maloutthere/v...
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Yine uyuşturucu bağımlıları tarafından mesken tutulan Philedelphia sokaklarında çekilmiş bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Yine uyuşturucu bağımlıları tarafından mesken tutulan Philedelphia sokaklarında çekilmiş bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Kendinden geçen uyuşturucu bağımlılarının ilginç hareketleri ve sokakların görüntüsü zombi filmlerine benzetildi.

Kendinden geçen uyuşturucu bağımlılarının ilginç hareketleri ve sokakların görüntüsü zombi filmlerine benzetildi.

İşte o görüntüler;

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