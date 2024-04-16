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Birçoğumuzun Çocukluk Travması Olan "Büyü" Filminin Çekildiği Köyün Günümüzdeki Hali Drone ile Görüntülendi

Birçoğumuzun Çocukluk Travması Olan "Büyü" Filminin Çekildiği Köyün Günümüzdeki Hali Drone ile Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.04.2024 - 23:06 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 23:13

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Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Okan Yalabık, Özgü Namal, Ece Uslu gibi isimlerin olduğu 2004 yapımı Büyü filmini, nedense birçok kişi çocukluğunda izlemiş ve birçoğumuzun ilk korku filmi deneyimi olan bu film aynı zamanda ilk travmamıza da olmuş.

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Tam 20 yıl sonra filmin çekildiği Serenli Köyü, done ile görüntülendi.

Tam 20 yıl sonra filmin çekildiği Serenli Köyü, done ile görüntülendi.

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan köyün muazzam manzarası, görenleri en az film kadar 'büyüledi'.

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan köyün muazzam manzarası, görenleri en az film kadar 'büyüledi'.

İşte o video;

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