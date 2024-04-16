Birçoğumuzun Çocukluk Travması Olan "Büyü" Filminin Çekildiği Köyün Günümüzdeki Hali Drone ile Görüntülendi

Kadrosunda İpek Tuzcuoğlu, Okan Yalabık, Özgü Namal, Ece Uslu gibi isimlerin olduğu 2004 yapımı Büyü filmini, nedense birçok kişi çocukluğunda izlemiş ve birçoğumuzun ilk korku filmi deneyimi olan bu film aynı zamanda ilk travmamıza da olmuş.