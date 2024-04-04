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Seçim Aracını Çekmek İsterken Bir Anda Vizontele Filminden Bir Sahneye Dönüşen Harika Video

Seçim Aracını Çekmek İsterken Bir Anda Vizontele Filminden Bir Sahneye Dönüşen Harika Video

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 23:51

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Türkiye, doğal güzellikler bakımından adeta bir cennet. Her köşesinde farklı bir manzara, farklı bir güzellik barındıran bu eşsiz topraklar, hem bizi hem ülkemizi ziyaret eden turistleri kendine hayran bırakıyor. Her mevsim ayrı bir güzellik sunan bu topraklar, doğanın sunduğu muhteşem manzaralarla sanki bir tablo izliyormuş hissi yaratıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/ibrahimmsar...
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Bir vatandaş, köyünde bir seçim aracını görüntülemek istedi.

Bir vatandaş, köyünde bir seçim aracını görüntülemek istedi.

Videoya eşlik eden manzara, uçak v kuşlar bi araya gelince ortaya harika bir görüntü çıktı.

Videoya eşlik eden manzara, uçak v kuşlar bi araya gelince ortaya harika bir görüntü çıktı.

İşte o video;

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