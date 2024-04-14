Bitkilerin 24 Saat İçinde Nasıl Hareket Ettiğini Gözlemlemek İçin O Anlar Kayıt Altına Alındı

Bitkilerin geceleri nasıl bir hayat sürdüğü, çoğu kişi için merak konusudur. Bilinenin aksine, bitkiler geceleri de aktif bir yaşam sürerler. Gündüzleri fotosentez yaparak enerji üreten bitkiler, geceleyin bu enerjiyi kullanarak büyür ve gelişirler. Özellikle çiçek açma, meyve oluşturma gibi süreçler genellikle gece vakti gerçekleşir. Bitkilerin gece aktiviteleri, onların yaşam döngülerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle, bitkilerin geceleyin nasıl bir yaşam sürdürdüğünü anlamak, bitkileri daha iyi tanımamızı ve anlamamızı sağlar.