Kore'de Bir Taksici Taksisine Binen Kadının Türk Olduğunu Filenin Sultanları'na Benzerliğinden Anladı

Filenin Sultanları geçtiğimiz yıllarda, peş peş elde ettikleri başarılarla hepimizi gururlandırmış, birçoğumuzu voleybol tutkunu yapmıştı. Tüm Türkiye, voleybol maçlarını kalabalık meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etmiş, coşkuyu birlikte yaşamışlardı.
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Kore'de yaşayan bir kadın, bindiği takside ilginç bir an yaşadı.
Kadının Türk olduğunu doğrudan anlayan taksici, voleybol maçlarını sıkı takip ettiğini, bu yüzden de Türk kadınlarına aşina olduğu söyledi.
Yaşanan bu kısa diyalog her birimizi gururlandırdı.
İşte o video;
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