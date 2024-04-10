İleri Yaşlardaki İnsanlara Hayata Dair Sorular Soran Gencin Videolarından Sayısız Hayat Dersi Çıkaracaksınız

1 7. Sağlıklı görünüşüyle birçok gence taş çıkaran 79 yaşındaki kadın önemli olanın hissettiğiniz yaş olduğunu vurguladı.

2 6. Yine bir adam gençken peşinden koşulan ihtiyacınız olandan daha fazla paranın, lüks arabaların, büyük evlerin aslında anlamsız olduğunu vurguladı.

3 5. Elbette pozitif düşünmenin öneminden bahsedenler de oldu.

4 4. Her şeylerini satıp bir teknede yaşamaya başlayan çift de bir şeyleri garantiye almak için verilen çabanın aslında vakit kaybı olabileceğini hatırlattı.

5 3. Gençken asla yaşlanmayacağımızı düşündüğümüzü hatırlatan amcanın bu hatırlatması da kulaklara küpe oldu.

6 2. 82 yaşındaki bir amcadan ise, geceleri başınızı yastığa rahat koyabilmek için her zaman dürüst olmak gerektiği tavsiyesi geldi