İleri Yaşlardaki İnsanlara Hayata Dair Sorular Soran Gencin Videolarından Sayısız Hayat Dersi Çıkaracaksınız

Kaynak: https://twitter.com/mrpassive_/status...
Yaş ilerledikçe hayata dair bakış açımız da tecrübelerimizle birlikte sürekli değişiyor. Her yeni tecrübe, bakış açımızı biraz daha genişletiyor ve hayata karşı duruşumuzu şekillendiriyor.
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Bir sosyal medya fenomeni ileri yaşlarında olan insanlara hayattaki en büyük pişmanlıklarını, hayattan aldıkları dersleri ve kendi gençliklerine vermek isteyecekleri tavsiyeleri sordu.
Ortaya ise kulaklara küpe olması gereken birçok cevap çıktı.
7. Sağlıklı görünüşüyle birçok gence taş çıkaran 79 yaşındaki kadın önemli olanın hissettiğiniz yaş olduğunu vurguladı.
6. Yine bir adam gençken peşinden koşulan ihtiyacınız olandan daha fazla paranın, lüks arabaların, büyük evlerin aslında anlamsız olduğunu vurguladı.
5. Elbette pozitif düşünmenin öneminden bahsedenler de oldu.
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4. Her şeylerini satıp bir teknede yaşamaya başlayan çift de bir şeyleri garantiye almak için verilen çabanın aslında vakit kaybı olabileceğini hatırlattı.
3. Gençken asla yaşlanmayacağımızı düşündüğümüzü hatırlatan amcanın bu hatırlatması da kulaklara küpe oldu.
2. 82 yaşındaki bir amcadan ise, geceleri başınızı yastığa rahat koyabilmek için her zaman dürüst olmak gerektiği tavsiyesi geldi
1. Belki de en önemli tavsiye: "Küçük şeyleri dert etme"
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