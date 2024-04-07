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Yurt Dışında Bir Sosyal Medya Fenomeni Türk Bayrağını Gösterip Hangi Ülkenin Bayrağı Olduğunu Sordu

Yurt Dışında Bir Sosyal Medya Fenomeni Türk Bayrağını Gösterip Hangi Ülkenin Bayrağı Olduğunu Sordu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 14:13

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Bayrağına en çok değer veren ülkelerin başında şüphesiz ki biz geliyoruz. Bu, bizim milli kimliğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Bayrağımız, bizim için sadece bir sembol değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve özgürlüğün de simgesi.

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Yurt dışında bir sosyal medya fenomeni bayrağımızı göstererek insanlara hangi ülkeye ait olduğunu sordu.

Yurt dışında bir sosyal medya fenomeni bayrağımızı göstererek insanlara hangi ülkeye ait olduğunu sordu.

Birçok kişinin bayrağımızı tanıyor olması, izleyenleri gururlandırdı.

Birçok kişinin bayrağımızı tanıyor olması, izleyenleri gururlandırdı.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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