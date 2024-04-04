Fotoğraf Çekilen Kızların Yanından Geçerken Laf Atan Teyzenin Kırıcılığı Sinirlerinizi Bozacak

Gençler ve ileri yaşlarındakiler arasındaki uyuşmazlık nesiller boyu bitmeyen bir çatışma alanı. Her yeni nesil, kendinden öncekilerle aynı düşünce çizgisinde buluşmakta zorlanıyor. Bu durum, zamanın getirdiği değişimler ve farklılaşan bakış açıları sebebiyle kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.
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Nişantaşı sokaklarında fotoğraf çekilen iki arkadaşa bir kadın nerede oturduklarını sordu.
Cevap verdiklerinde de "Anladım zaten buradan olmadığınızı. Buranın kızları doğal ve kendinden eminler." diyerek oradan uzaklaştı.
İşte o anlar;
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