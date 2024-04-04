Görüş Bildir
Haberler
Video
Fotoğraf Çekilen Kızların Yanından Geçerken Laf Atan Teyzenin Kırıcılığı Sinirlerinizi Bozacak

Fotoğraf Çekilen Kızların Yanından Geçerken Laf Atan Teyzenin Kırıcılığı Sinirlerinizi Bozacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 22:41

İçerik Devam Ediyor

Gençler ve ileri yaşlarındakiler arasındaki uyuşmazlık nesiller boyu bitmeyen bir çatışma alanı. Her yeni nesil, kendinden öncekilerle aynı düşünce çizgisinde buluşmakta zorlanıyor. Bu durum, zamanın getirdiği değişimler ve farklılaşan bakış açıları sebebiyle kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nişantaşı sokaklarında fotoğraf çekilen iki arkadaşa bir kadın nerede oturduklarını sordu.

Nişantaşı sokaklarında fotoğraf çekilen iki arkadaşa bir kadın nerede oturduklarını sordu.

Cevap verdiklerinde de "Anladım zaten buradan olmadığınızı. Buranın kızları doğal ve kendinden eminler." diyerek oradan uzaklaştı.

Cevap verdiklerinde de "Anladım zaten buradan olmadığınızı. Buranın kızları doğal ve kendinden eminler." diyerek oradan uzaklaştı.

Kızların ne olduğuna anlam veremedikleri o anlar izleyenlerin sinirlerini bozdu.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?