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Mardinli Marilyn Monroe Olarak Bilinen Melek Akarmut Dükkanında Tacize Uğradı: Sapığın Pişkinliği Sinir Bozdu

Mardinli Marilyn Monroe Olarak Bilinen Melek Akarmut Dükkanında Tacize Uğradı: Sapığın Pişkinliği Sinir Bozdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 14:15

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Mardin'de Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Akarmut'u tanıyanlarınız vardır. Kendisi eşinin görevi sebebiyle taşındığı Mardin'de, Mardinli Malilyn olara ün yapmış, bu ün sebebiyle de Mailyn isimli bir sabun dükkanı açmıştı.

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Dükkanına müşteri gibi giren bir şahıs, Melek Akarmut'a dokunmaya çalıştı.

Dükkanına müşteri gibi giren bir şahıs, Melek Akarmut'a dokunmaya çalıştı.

Akarmut'un "Sen ne hakla bana dokunuyorsun?" demesi üzerine "Dokunmayın demediniz ki?" diyen şahsın pişkinliği sinirleri bozdu.

Akarmut'un "Sen ne hakla bana dokunuyorsun?" demesi üzerine "Dokunmayın demediniz ki?" diyen şahsın pişkinliği sinirleri bozdu.

İşte ı anlar;

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