Günlük Hayatta Karşılaştığımız Problemleri Fizik Kurallarıyla Açıklayan Gencin Ufkunuzu Genişletecek Videoları

Sosyal medya platformlarına dair genel bir önyargı bulunsa da, bu platformları bilinçli ve bilgi verici bir şekilde kullanan kullanıcılar da var. Bu tür platformlar doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığında, bilgi birikiminizi ve bakış açınızı daha önce hiç olmadığı kadar genişletebilir.