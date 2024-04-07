Günlük Hayatta Karşılaştığımız Problemleri Fizik Kurallarıyla Açıklayan Gencin Ufkunuzu Genişletecek Videoları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bohrsteinn
Sosyal medya platformlarına dair genel bir önyargı bulunsa da, bu platformları bilinçli ve bilgi verici bir şekilde kullanan kullanıcılar da var. Bu tür platformlar doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığında, bilgi birikiminizi ve bakış açınızı daha önce hiç olmadığı kadar genişletebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'bohrstein' isimli TikTok kullanıcısı günlük hayatta karşılaştığımız problemleri ya da merakımızı uyandıran konuları fizik kurallarıyla açıkladığı videolar paylaşıyor.
Fizikle alakalı bilginiz olmasa bile videolar hem eğlendiriyor hem de ufkunuzu genişletiyor.
1. Bu uçan ruj meselesi epey beyin yakmıştı hatırlarsanız;
2. 👇
3. Hepimizin yaşadığı o sinir bozucu olayın sırrı buymuş;
İçeriğin Devamı Aşağıda
4. 👇
5. Bütün sırrı bozdu;
6. 👇
7. Poşetle dünyaları pişiren o meşhur teyze;
8. Seçim özel BONUS;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda