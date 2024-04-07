Emekli Olan Müdürlerine "Hatıran Yeter" Şarkısıyla Veda Eden Minikler Öğretmenlerine Duygusal Anlar Yaşattı

Emekli olduğu okul o anları; '__YAHYA ÖĞRETMENİM;

Acısıyla, tatlısıyla, ıstırabıyla, mutluluğuyla geçen 44 koca yıl…Adana’dan Bingöl’e, Helvacı’dan Aliağa’ya kadar Türkiye’nin farklı coğrafyalarında özverinle ilginle rengarenk birçok çiçek yetiştirdin. Ve bugün dünyanın bütün çiçekleri senin için toplandı. O çok sevdiğin çocukların seni asla unutmayacak ve seni çok özleyecek... Hep o enerjinle, sağlıkla, mutlulukla kal...' notuyla paylaştı.