Emekli Olan Müdürlerine "Hatıran Yeter" Şarkısıyla Veda Eden Minikler Öğretmenlerine Duygusal Anlar Yaşattı

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Bazı eğitimciler, sadece bir öğretmen olmanın ötesine geçer ve öğrencilerin yaşamlarında kalıcı etkiler yaratır. Bu öğretmenler, öğrencilerin hayatlarında unutulmaz anılar bırakır ve onların gelecekteki başarılarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Onlar, sadece ders vermekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin hayatlarını şekillendiren ve onlara ilham verir.
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Bir okul müdürü, 44 yıllık öğretim hayatının ardından emekli oldu.
Bunu duyan öğrencileri, öğretmenlerine hep bir ağızdan "Hatıran Yeter" şarkısını söyleyerek veda etti.
Öğrencilerinin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmenin o anları, izleyenleri de duygulandırdı.
İşte o anlar;
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Hayatımda iz bırakan birkaç öğretmenden biri olan, kızsa bile kıyamayan, her birimize evladı gibi yaklaşan, köprü olsa üstüne basıp geçemeyeceğim ilkokul öğr... Devamını Gör