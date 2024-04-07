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Emekli Olan Müdürlerine "Hatıran Yeter" Şarkısıyla Veda Eden Minikler Öğretmenlerine Duygusal Anlar Yaşattı

Emekli Olan Müdürlerine "Hatıran Yeter" Şarkısıyla Veda Eden Minikler Öğretmenlerine Duygusal Anlar Yaşattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 15:32

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Bazı eğitimciler, sadece bir öğretmen olmanın ötesine geçer ve öğrencilerin yaşamlarında kalıcı etkiler yaratır. Bu öğretmenler, öğrencilerin hayatlarında unutulmaz anılar bırakır ve onların gelecekteki başarılarına önemli ölçüde katkıda bulunur.  Onlar, sadece ders vermekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin hayatlarını şekillendiren ve onlara ilham verir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5Tp4b...
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Bir okul müdürü, 44 yıllık öğretim hayatının ardından emekli oldu.

Bir okul müdürü, 44 yıllık öğretim hayatının ardından emekli oldu.

Bunu duyan öğrencileri, öğretmenlerine hep bir ağızdan "Hatıran Yeter" şarkısını söyleyerek veda etti.

Bunu duyan öğrencileri, öğretmenlerine hep bir ağızdan "Hatıran Yeter" şarkısını söyleyerek veda etti.

Öğrencilerinin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmenin o anları, izleyenleri de duygulandırdı.

Öğrencilerinin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan öğretmenin o anları, izleyenleri de duygulandırdı.

Emekli olduğu okul o anları; '__YAHYA ÖĞRETMENİM;

Acısıyla, tatlısıyla, ıstırabıyla, mutluluğuyla geçen 44 koca yıl…Adana’dan Bingöl’e, Helvacı’dan Aliağa’ya kadar Türkiye’nin farklı coğrafyalarında özverinle ilginle rengarenk birçok çiçek yetiştirdin. Ve bugün dünyanın bütün çiçekleri senin için toplandı. O çok sevdiğin çocukların seni asla unutmayacak ve seni çok özleyecek... Hep o enerjinle, sağlıkla, mutlulukla kal...' notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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E.B.

Hayatımda iz bırakan birkaç öğretmenden biri olan, kızsa bile kıyamayan, her birimize evladı gibi yaklaşan, köprü olsa üstüne basıp geçemeyeceğim ilkokul öğr... Devamını Gör